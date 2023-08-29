يحيى حامد يفسخ تعاقده مع طلائع الجيش

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 17:18

كتب : FilGoal

يحيى حامد يوقع لـ طلائع الجيش

أعلن يحيى حامد لاعب طلائع الجيش فسخ تعاقده مع النادي العسكري بالتراضي اليوم الثلاثاء رسميا.

يحيى حامد

النادي : لاعب حر

طلائع الجيش

وكان تعاقد يحيى حامد ممتد مع طلائع الجيش حتى عام 2025.

اللاعب صاحب الـ32 عاما كان انضم إلى طلائع الجيش قادما من غزل المحلة في صيف عام 2022.

وخاض يحيى حامد مباراتين فقط مع طلائع الجيش.

وبدأ يحيى حامد مسيرته مع إنبي وانتقل إلى الجونة ثم نادي مصر "زد حاليا" وغزل المحلة وأخيرا طلائع الجيش.

وخاض يحيى حامد 66 مباراة في مسيرته سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

طلائع الجيش يحيى حامد
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