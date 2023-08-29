ريليفو: جواو فيليكس يضع برشلونة كخيار ثاني حال فشل انتقاله لـ برشلونة

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن طريقة تفكير جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد لمستقبله خلال الفترة المقبلة.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وفقا لريليفو فإن الأولوية لجواو فيليكس هي الانضمام لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويضع فيليكس خيار الانتقال للدوري السعودي كخيار بديل في حال فشل انضمامه لبرشلونة.

ويعتمد فيليكس على استمرار السوق السعودي لمدة 20 يوم بعد نهاية فترة الانتقالات في إسبانيا.

وكان فيليكس قد كشف عن رغبته في اللعب لبرشلونة.

وخاض فيليكس (23 عاما) 131 مباراة بقميص أتليتكو سجل خلالها 34 هدفا وصنع 18.

وقضى صاحب الـ 23 عاما الموسم الماضي معارا لتشيلسي.

ولم يشارك اللاعب البرتغالي في أي مباراة مع أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.

وكان قد ارتبط اسم جواو فيليكس بالانتقال إلى برشلونة خاصة مع تصريحات سابق للاعب أعلن فيه رغبته باللعب للفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة الصيف الجاري ضم ألكاي جوندوجان وإينجو مارتينيز حتى الآن.