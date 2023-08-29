سكاي: بافار يطير إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي مع إنتر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 16:16

كتب : FilGoal

نيمار وبنجامين بافارد - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صفقة انتقال بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى إنتر اقتربت من الحسم خلال ساعات.

وأفاد تقرير سكاي أنه من المتوقع أن يصل بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ إلى ميلانو يوم الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي مع إنتر يوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن تتم الصفقة قبل أسبوع، لكن عدم عثور بايرن على بديل للدولي الفرنسي أجل حسم الصفقة.

أخبار متعلقة:
هل اقترب من سيتي؟.. سكاي: ماتيوس نونيز لن يشارك أمام بلاكبول مصطفى محمد ينافس على جائزة أفضل لاعبي نانت في أغسطس اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة.. وسانتو ينتظر رئيس الاتحاد السعودي: مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا؟ مجرد تكهنات

وأضاف التقرير أن بافار حصل على الضوء الأخضر أخيرا للسفر إلى إيطاليا والتوقيع لإنتر حتى صيف 2028.

وأوضحت تقارير عديدة إلى أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو + 2 مليون كمكافآت.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن بايرن يستهدف ضم تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي أو لوتشاريل جيرترويدا من فينورد أو أرميل بيلا كوتشاب من ساوثامبتون كبديل لبافار.

ويبدو أن غياب بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ عن 3 من التدريبات الـ4 الأخيرة ما هو إلا طريقة للضغط على ناديه من أجل الموافقة على رحيله، حسبما أوضحت جريدة بيلد.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن بافار ينتظر الضوء الأخضر من بايرن للسفر إلى ميلانو للخضوع للكشف الطبي مع إنتر.

وذكر تقرير بيلد أن عدم كشف بايرن لأسباب غياب بافار عن تدريب الجمعة والسبت، يزيد من هذه التكهنات، خاصة وأن النادي أفاد بأن غيابه عن تدريب الأربعاء كان بسبب المرض.

وأضاف التقرير أن الفرنسي قد يكون أضرب عن التدريب لإجبار ناديه على الموافقة على انتقاله إلى إنتر.

وخرج بافار من قائمة الفريق التي لعبت مواجهة أوجسبورج يوم الأحد.

وكان جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر قد أوضح الأسبوع الماضي أن صفقة انضمام بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى ناديه وصلت لمراحل متقدمة.

وقال ماروتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حين تخوض أي مفاوضات تجد أن ما يريده اللاعب هو المهم، وفي حالة بنجامين بافار، فقد عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا".

فيما ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

Image

بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

بنجامين بافار بايرن ميونيخ إنتر
نرشح لكم
الممتاز ب - مهاجم الزمالك السابق إلى مركز شباب القزازين تقرير: وست هام ينافس اتحاد جدة على جو جوميز أثليتك: المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم كوكوريا بدأت يحيى حامد يفسخ تعاقده مع طلائع الجيش خبر في الجول - الداخلية يستعير حارس إنبي لمدة موسمين هل اقترب من سيتي؟.. سكاي: ماتيوس نونيز لن يشارك أمام بلاكبول خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في استعارة مؤمن راضي من إنبي ليس صلاح فقط.. لاعب آخر من ليفربول مطلوب في اتحاد جدة
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة 3 ساعة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية 3 ساعة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية 4 ساعة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي 4 ساعة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة 5 ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم 5 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول