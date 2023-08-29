سكاي: بافار يطير إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي مع إنتر

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صفقة انتقال بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى إنتر اقتربت من الحسم خلال ساعات.

وأفاد تقرير سكاي أنه من المتوقع أن يصل بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ إلى ميلانو يوم الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي مع إنتر يوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن تتم الصفقة قبل أسبوع، لكن عدم عثور بايرن على بديل للدولي الفرنسي أجل حسم الصفقة.

وأضاف التقرير أن بافار حصل على الضوء الأخضر أخيرا للسفر إلى إيطاليا والتوقيع لإنتر حتى صيف 2028.

وأوضحت تقارير عديدة إلى أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو + 2 مليون كمكافآت.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن بايرن يستهدف ضم تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي أو لوتشاريل جيرترويدا من فينورد أو أرميل بيلا كوتشاب من ساوثامبتون كبديل لبافار.

ويبدو أن غياب بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ عن 3 من التدريبات الـ4 الأخيرة ما هو إلا طريقة للضغط على ناديه من أجل الموافقة على رحيله، حسبما أوضحت جريدة بيلد.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن بافار ينتظر الضوء الأخضر من بايرن للسفر إلى ميلانو للخضوع للكشف الطبي مع إنتر.

وذكر تقرير بيلد أن عدم كشف بايرن لأسباب غياب بافار عن تدريب الجمعة والسبت، يزيد من هذه التكهنات، خاصة وأن النادي أفاد بأن غيابه عن تدريب الأربعاء كان بسبب المرض.

وأضاف التقرير أن الفرنسي قد يكون أضرب عن التدريب لإجبار ناديه على الموافقة على انتقاله إلى إنتر.

وخرج بافار من قائمة الفريق التي لعبت مواجهة أوجسبورج يوم الأحد.

وكان جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر قد أوضح الأسبوع الماضي أن صفقة انضمام بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ إلى ناديه وصلت لمراحل متقدمة.

وقال ماروتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حين تخوض أي مفاوضات تجد أن ما يريده اللاعب هو المهم، وفي حالة بنجامين بافار، فقد عبر اللاعب عن رغبته في الانضمام إلينا".

فيما ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.