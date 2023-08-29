رئيس الاتحاد السعودي: مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا؟ مجرد تكهنات

أوضح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن التقارير التي تحدثت عن مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا هي مجرد تكهنات إعلامية.

فقد ذكرت جريدة كورييري ديلو سبورت الإيطالية قبل أيام، أن السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري المحلي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025.

وقال المسحل في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "إنها مجرد تكهنات إعلامية".

وأضاف "حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن".

حسب تقرير كورييري فإن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

وأوضح التقرير أن تلك الخطوة تأتي رغبة من السعودية في منافسة أنديتها أمام أندية القمة واكتساب العديد من الخبرات للاعبين كذلك.

ولم يشر التقرير لنتيجة تلك المباحثات التي زعم تواجدها حاليا أو مدى تطورها.

ومن المقرر في النظام الجديد لدوري الأبطال أن يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 في أرضه و4 خارجها بدلا من 6 سابقا.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.

وأفاد رئيس اتحاد الكرة السعودي بأن مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في البطولات الآسيوية ستقام على ملاعب محايدة.

وأكمل "الاتحاد الآسيوي أرسل خطابا إلى الاتحادين السعودي والإيراني، حدد فيه مهلة حتى الخامس من سبتمبر لاتخاذ القرار المناسب".

وواصل "نتشاور حاليا مع الأندية السعودية لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموقف".

كما أكد المسحل أن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية الجديد هو من يختار قائمة المنتخب السعودي في الفترة المقبلة.

ووقع المدرب الإيطالي على عقود تدريب المنتخب الأخضر يوم الاثنين.

ويأتي تعيين مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا خلفا للفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب سيدات فرنسا الحالي.

ويقود مانشيني منتخب السعودية لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقال مانشيني في فيديو تقديمه "صنعت التاريخ في أوروبا، والآن وقت صناعة التاريخ في السعودية".

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018، وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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