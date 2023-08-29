خبر في الجول - الداخلية يستعير حارس إنبي لمدة موسمين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 15:49

كتب : عمرو نبيل

مصطفى رمضان

أتم نادي الداخلية صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الداخلية قد أتم تعاقده مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

كما علم FilGoal.com أن هناك بند في عقد اللاعب مع إنبي يسمح بعودته للفريق بعد الموسم الأول.

أخبار متعلقة:
بيان من مصلحة الضرائب بشأن مديونية الزمالك البيان الثالث – الأهلي: مستعدون للمشاركة في السوبر المصري مهما كان نظامه ونرفض خوض أي بطولة جديدة هل اقترب من سيتي؟.. سكاي: ماتيوس نونيز لن يشارك أمام بلاكبول اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس

الحارس صاحب الـ 24 عاما انضم لإنبي قادما من مصر للمقاصة في بداية الموسم الماضي.

ولم يشارك رمضان في أي مباراة منذ انضمامه لإنبي.

وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميمي عبد الرازق المدير الفني الحالي لنادي الداخلية سبق وأن عمل في منصب رئيس قطاع الناشئين في المصري.

وكان نادي الداخلية قد أتم إجراءات التعاقد مع أنس شندي لاعب منتخب السويس خلال فترة الصيفية الجارية.

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى معوض مدافع بتروجت لمدة موسمين.

وضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي والاتحاد وزد السابق.

كما دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

كما أعلن النادي التعاقد مع خالد قمر وعبد الرحمن عاطف لاعب غزل المحلة.

وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إل إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.

مصطفى رمضان الداخلية إنبي
نرشح لكم
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي المصري لـ في الجول: شكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد فيوتشر بسبب مستحقات رفعت.. نتعجب مما يحدث بـ "هاتريك" ليوسف نبيه.. بيراميدز يهزم ليماسول بثمانية أهداف خبر في الجول – فيفا يلزم غزل المحلة بدفع 150 ألف دولار لـ توريه بيراميدز يعلن انضمام مصطفى فتحي ومهند لاشين إلى معسكر تركيا خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية باشتراطات وقائية.. وتأهيل السولية
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة 3 ساعة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية 3 ساعة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية 4 ساعة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي 4 ساعة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة 5 ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم 5 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول