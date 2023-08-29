خبر في الجول - الداخلية يستعير حارس إنبي لمدة موسمين

أتم نادي الداخلية صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الداخلية قد أتم تعاقده مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

كما علم FilGoal.com أن هناك بند في عقد اللاعب مع إنبي يسمح بعودته للفريق بعد الموسم الأول.

الحارس صاحب الـ 24 عاما انضم لإنبي قادما من مصر للمقاصة في بداية الموسم الماضي.

ولم يشارك رمضان في أي مباراة منذ انضمامه لإنبي.

وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميمي عبد الرازق المدير الفني الحالي لنادي الداخلية سبق وأن عمل في منصب رئيس قطاع الناشئين في المصري.

وكان نادي الداخلية قد أتم إجراءات التعاقد مع أنس شندي لاعب منتخب السويس خلال فترة الصيفية الجارية.

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى معوض مدافع بتروجت لمدة موسمين.

وضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي والاتحاد وزد السابق.

كما دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

كما أعلن النادي التعاقد مع خالد قمر وعبد الرحمن عاطف لاعب غزل المحلة.