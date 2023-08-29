بيان من مصلحة الضرائب بشأن مديونية الزمالك

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

الزمالك

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تردد عن خفض قيمة المديونية المستحقة على نادي الزمالك.

وجاء بيان مصلحة الضرائب المُرسل للصحفيين كالتالي:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن نادي الزمالك لم يتقدم رسميًا بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونية الضريبية المستحقة عليه حتى تاريخه، ومن ثم فلا صحة لما تم تداوله إعلاميًا، بخفض قيمة الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار إلى 400 مليون جنيه.

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وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها صروحنا الرياضية من أجل إنهاء النزاعات الضريبية وديًا، بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.

وكان عماد البناني المدير التنفيذي للجنة المسؤولة بالزمالك تخفيض مديونية ناديه من مليار و200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.

وتحدث البناني لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "مصلحة الضرائب كانت تطالب نادي الزمالك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه، هذا المبلغ بعد تدخل اللجنة المسؤولة حاليا تم وصول هذا الرقم إلى 400 مليون جنيه".

واختتم البناني تصريحاته "هناك مفاوضات غدا لتخفيض ذلك الرقم وتقسيط المبلغ على عامين".

وكان البناني قد صرح في البداية أن تخفيض قيمة الضرائب المستحقة من مليار و200 مليون جنيه إلى 40 مليون، قبل أن يعود مجددا للتواصل مع البرنامج ويصحح الرقم إلى 400 مليونا.

الزمالك الضرائب عماد البناني
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