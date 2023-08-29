هل اقترب من سيتي؟.. سكاي: ماتيوس نونيز لن يشارك أمام بلاكبول

يبدو أن ماتيوس نونيز لاعب ولفرهامبتون أصبح قريبا من الانضمام لمانشستر سيتي، بعد ما نشرته شبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء.

وأفاد تقرير سكاي أن نونيز لاعب ولفرهامبتون لن يشارك في مباراة فريقه ضد بلاكبول في كأس رابطة المحترفين ليل الثلاثاء.

مشاركة نونيز مع ولفرهامبتون في كأس الرابطة كانت ستحرمه من الظهور مع سيتي في البطولة نفسها في حالة انتقاله إليه.

وكانت شبكة توك سبورت قد ذكرت يوم الخميس أن نادي ولفرهامبتون رفض عرضا من مانشستر سيتي لضم ماتيوس نونيز هذا الصيف.

وأوضح تقرير توك سبورت أن العرض كان بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

لكنه قوبل بالرفض من قبل ولفرهامبتون، حسب التقرير.

البرتغالي ذو الأصول البرازيلية ضمن قائمة مختصرة لتعزيز وسط سيتي في الوقت المتبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار تقرير ذا أثليتك إلى أن ولفرهامبتون قد لا يرحب بهذا الاهتمام المتأخر من جانب سيتي، لكنه قد يوافق على التخلي عن اللاعب مقابل مبلغ ضخم لحاجته لتعزيز مراكز عديدة في صفوفه.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أوضحت قبل أسابيع أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نونيز.

وذكرت أن سان جيرمان يصمم على ضم نونيز ولفرهامبتون ومنتخب البرتغال.

ويأمل سان جيرمان في التعاقد مع نونيز لتعويض الرحيل المحتمل لـ ماركو فيراتي.

وانضم نونيز البالغ من العمر 24 عاما لصفوف ولفرهامبتون الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وخلال موسمه الأول مع ولفرهامبتون لعب نونيز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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