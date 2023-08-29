اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 14:57
كتب : FilGoal
يخوض منتخب مصر مباراتين في التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 وتونس وديا.
ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.
وكان منتخب مصر ضمن تأهله لكأس أمم إفريقيا رسميا متصدرا لمجموعته التي تضم كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.
اختر تشكيل منتخب مصر الأنسب لخوض الوديتين من هنا.
نرشح لكم
مؤتمر فيتوريا: عن موقف لاعبي الأهلي من المعسكر.. ومشكلة مواعيد الدوري اختيارات فيتوريا – 4 لاعبين يعودون لمنتخب مصر مع المدرب البرتغالي مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون من استدعاء الرباعي للمنتخب.. ولماذا لا نعامل مثل الزمالك قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس المنتخب الأولمبي يحدد موعد المباراتين الوديتين ضد روسيا على بعد خطوة من الإقصاء الرسمي.. منتخب مصر يخسر ثاني مبارياته في كأس العالم للسلة انتهت كأس العالم للسلة - مصر (74)-(89) مونتنجرو لأجل السوبر الإفريقي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإعفاء الدوليين من معسكر منتخب مصر
أخر الأخبار
اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس 19 دقيقة | منتخب مصر