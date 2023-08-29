اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مباراتين في التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 وتونس وديا.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر ضمن تأهله لكأس أمم إفريقيا رسميا متصدرا لمجموعته التي تضم كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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اختر تشكيل منتخب مصر الأنسب لخوض الوديتين من هنا.

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