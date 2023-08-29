مؤتمر فيتوريا: عن موقف لاعبي الأهلي من المعسكر.. ومشكلة مواعيد الدوري

كشف روي فيتوريا مدرب منتخب مصر أسباب اختيار لاعبي الأهلي لمسكر منتخب مصر المقبل ومعايير اختيار اللاعبين، بجانب الصعوبات التي يستمر في مواجهتها مجددا.

وأعلن فيتوريا قائمة منتخب مصر التي ستشارك في معسكر مصر المقبل في شهر سبتمبر.

وأقام فيتوريا مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله عن حيثيات معسكر مصر المقبل.

وجاء المؤتمر بالكامل كالتالي:

"المباراتان المقبلتان يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة لنا، الأولى ضد إثيوبيا التي فازت علينا من قبل ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة وسنسعى خلالها للفوز لننهي التصفيات في المركز الأول والثانية ضد تونس وبالطبع ستكون صعبة واختبار جيد بالنسبة لنا".

معايير اختيار اللاعبين

"استدعينا 23 لاعبا و3 حراس مرمى للقائمة، ومعايير اختيار اللاعبين بالنسبة لذلك المعسكر كانت تعتمد على اللاعبين الذين يلعبون بشكل أكبر في الفترة الماضية ويعرفون أساليب عملنا".

"هدفنا الأساسي هو مصلحة منتخب مصر ولكن نضع في الاعتبار أيضا أن الفرق في مرحلة الإعداد حاليا ولذلك لم نختر الكثير من اللاعبين من فريق واحد كيلا يؤثر ذلك على إعداد الأندية".

"من المعايير التي نراعيها أيضا تواجد لاعبين صغار السن كنا نتابعهم خلال الفترة السابقة أو لاعبين لم تتح لنا الظروف لاختيارهم في السابق".

"اليوم أعلنا عن الأسماء بشكل مبكر قليلا عن بداية المعسكر وكان الهدف من ذلك أن نترك الفرصة التنظيمية للفرق ليجهزوا أنفسهم لدخول اللاعبين وخروجهم من المعسكر لأن بعض الأندية تؤدي معسكر الإعداد خارج مصر".

"أشكر الأجهزة الفنية للأندية على إمدادنا بالمعلومات اللازمة حول اللاعبين لأن الجميع حاليا في فترة الإعداد وبناء على هذه المعلومات نختار عدد اللاعبين بحيث لا نعطل فترة الإعداد لأي فريق وإذا نظرت لذلك المعسكر ستجد أننا اخترنا فقط 4 لاعبين من الأهلي مقارنة بالمعسكر الماضي الذي ضممنا خلاله 8 أو 9 لاعبين لذلك اخترنا من كل فريق حسب ظروفه".

مشكلة تأخر انطلاق الدوري

"دوريات العالم بالكامل قد بدأت باستثناء دورينا وهذه أول عقبة واجهتنا بالإضافة إلى حصول 11 لاعبا من لاعبينا على بطاقات صفراء وقد يغيب أي منهم عن المباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية لذلك نراعي كل تلك الأمور في اختياراتنا".

"إمكانية تولي تدريب فريق في الدوري السعودي؟ أحدد جيدا اتجاهاتي وقناعاتي وأنا سعيد هنا وأؤدي بشكل جيد".

"نسعى لتطبيق مشروع محدد للدوري المصري ونحاول السير على خطة موضوعة لتطوير كرة القدم في مصر والدوري المصري. الأهم في التنظيم هو تحديد موعد بداية الدوري ونهايته ونريد تقليل كثافة المباريات لأننا سنواجه نفس المشكلة في العام المقبل وهي بداية الدوريات المختلفة في العالم في ظل عدم بداية دورينا حتى الآن، على الأقل نريد التقارب معهم في المواعيد بالموسم المقبل وليس من الطبيعي أن نبدأ المعسكر بدون أن يشارك أكثر من نصف اللاعبين من القائمة حتى الآن في أي مباراة".

"في المعسكر الماضي كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا قبله بثلاثة أيام والآن سيخوض الأهلي كأس السوبر عقب المعسكر بنفس المدة، يجب مراعاة تحديد المواعيد كيلا تتعارض مستقبلا".

"أمامنا تقريبا 10 أيام قبل المباراة الأولى في المعسكر، المهم هو مصلحة المنتخب كأولوية قصوى والأمر الثاني هو مراعاة ظروف الأندية وإن كان بإمكاننا تقديم أي مساعدة لأي فريق لن نتأخر".

"في الوقت الحالي من الواقعي أن تتواجد مفاوضات بين الأندية السعودية ومحمد صلاح. هو لم يقصر معنا نهائيا مع المنتخب وبالتأكيد يمتلك الكثير من الناس حوله يقدمون له المشورة حول قراره وأيا كان قراره لا نستطيع التدخل فيه ونعرف أنه لن يقصر معنا في أي توقيت".

" "اقتراح إقامة الدوري من دور واحد؟ نحن على أعتاب بداية الدوري لذلك لا يمكن تغيير نظامه بالكامل في الوقت الحالي وذلك القرار لا يمكن أن يتوقف على شخص واحد ولكن يجب أن يتم الاتفاق على كل شيء لتغيير الموقف الذي نعاني منه ولا يمكن أن نأتي في شهر سبتمبر من العام المقبل ويكون الدوري لم يبدأ بعد. يجب إيجاد حلول حتى لو كانت مجهدة، لدي رأي خاص لن أعلن عنه ولكن سأقوله للمسؤولين حول هذا الأمر".

إمكانية ترك اللاعبين للأهلي

"إمكانية ترك اللاعبين للأهلي؟ نقيم موقف اللاعبين بعد بداية المعسكر ونقيم مرة أخرى بعد المباراة الأولى والتي ستكون مهمة جدا وقد يخرج لاعبين من المعسكر أو نعطي فرصة للاعبين جدد للدخول معنا في أجواء المباريات".

"دوري كمدرب لمنتخب مصر أن أعمل في فترات التوقف الدولية والمحددة حول العالم ويجب خلالها أن يكون تركيز كل لاعب منصب على منتخب بلده ولا يجب أن يكون تركيزه منصبا على ناديه لأنها محددة فقط للمنتخبات".

"أحب إذا خسرت مباراة أن تكون بسببي أنا وليس لأسباب خارجية أثرت علينا وبصراحة حتى المعسكر المقبل لم ندخل أي معسكر ونحن مسؤولون عن قراراتنا بالكامل. دائما يكون هناك ظروف خارجية تؤثر علينا ولذلك في حالة الخسارة سنتعرض لانتقادات كبيرة ولن يراعي أحد الظروف التي نعاني منها في عدم الحرية في اختيار اللاعبين أو الظروف الخارجية التي أثرت علينا في مواعيد المباريات. إذا أتيحت لي الظروف بشكل كامل أعدكم بتقديم نتائج إيجابية، ولكن يجب أن يكون هناك شيء ملموس على أرض الواقع وليس مجرد أقاويل".

الأهلي كان قد طلب عدم ضم لاعبيه للمعسكر بسبب ارتباطه بمواجهة نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.