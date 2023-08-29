مباريات الـ4 الكبار بالدوري السعودي لن تقام في توقيت واحد

أصدرت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي يوم الثلاثاء 29 أغسطس، مواعيد وأماكن إقامة المباريات لست جولات، من الجولة الـ6 وحتى الجولة الـ11 من المسابقة.

على أن يتم تحديد مواعيد الجولات 12 و13 و14 و15 و16 في وقت لاحق، بعد صدور جدول مباريات ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أبرز ما شهده جدول المباريات هو عدم إقامة مباريات الـ4 الكبار في الدوري السعودي في توقيت واحد.

الـ4 الكبار هم الهلال واتحاد جدة والنصر وأهلي جدة، وهي الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمار السعودي والذي نجح في ضم العديد من النجوم العالميين لكل فريق.

وشهدت مواعيد الجولات الـ5 الأولى إقامة أكثر من مباراة لكبار الدوري السعودي في توقيت واحد وهو ما أثر على نسب المشاهدة والمتابعة.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

لجنة المسابقات تعلن عن جدول مباريات #دوري_روشن من الجولة السادسة إلى الجولة 15 #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/EBhLzl1YKt — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 29, 2023

وتختتم مباريات الجولة الرابعة من المسابقة يوم الثلاثاء.

على أن تقام مباريات الجولة الخامسة يومي الجمعة والسبت المقبل، قبل فترة التوقف الدولي.

وتعود عجلة الدوري السعودي للدوران يوم 14 سبتمبر المقبل.

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