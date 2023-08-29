سلة - مصر تسحق المكسيك في فوز أول بكأس العالم منذ 29 عاما.. وهذه فرص التأهل للأولمبياد

في إنجاز تاريخي، حقق منتخب مصر الفوز على المكسيك بنتيجة 100-72 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم لكرة السلة.

الفوز يعد تاريخيا لمنتخب مصر كونه الأول له في البطولة منذ عام 1994 والفوز الأول بشكل عام في تاريخ مصر بدور المجموعات منذ استحداثه.

منتخب مصر حصل على الأفضلية من البداية وانتهى الربع الأول بتقدمه بنتيجة 30-16.

في الربع الثاني استمر التقدم المصري واتسع الفارق لينتهي بنتيجة 59-35.

تلقص الفارق في الربع الثالث ولكن التقدم المصري استمر وانتهى بنتيجة 77-56.

في الربع الأخير فرض منتخب مصر سيطرته بشكل أكبر لينهي المباراة بفارف 28 نقطة.

إيهاب أمين لاعب منتخب مصر كان هو الأكثر تسجيلا للنقاط برصيد 22 نقطة في المباراة للمرة الثانية على التوالي بعد أن سجل 26 نقطة في مواجهة مونتنجرو.

منتخب مصر كان قد ودع البطولة بشكل رسمي قبل المباراة، ولكنه تحول للعب على المراكز الترتيبية ما بين الـ 17 وحتى الـ 32 وهو يمتلك برصيده نقطتين بعد هذا الفوز.

وسيلعب منتخب مصر في المراكز الترتيبية ضد الأردن وأحد منتخبي نيوزلندا أو اليونان.

البطولة لا زالت تملك أهمية كبيرة لمنتخب مصر وتبقى نتائج منتخبات إفريقيا مهمة للفرق الخمسة المتواجدة، إذ يتأهل صاحب أفضل ترتيب إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وستكون حظوظ مصر أكبر في الوصول للأولمبياد في حالة تحقيق فوز آخر أو أكثر في المراحل الترتيبية.

يشترط في ذلك عدم تأهل أي منتخب إفريقي إلى الدور الثاني للمنافسة على المراكز الـ16 الأولى لتبقى حظوظ مصر كما هي في أفضل ترتيب إفريقي.

وخسر منتخب أنجولا منذ قليل ضد جمهورية الدومينيكان ليتأكد خروجه كذلك، وليتساوى في حظوظه مع مصر بانتظار نتائج باقي المنتخبات الإفريقية.