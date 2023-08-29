تاليسكا ينفي رغبته في الرحيل عن النصر

نفى البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي الأنباء التي تحدثت عن رغبته بالرحيل من صفوف فريقه هذا الصيف.

وقال تاليسكا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يا جماهير النصر يا من تحبون النادي، توقفوا عن دعم الأخبار الكاذبة".

وأضاف "لقد جددت عقدي حتى 2026، ولا يوجد أي سبب للرحيل، لم أتفاوض مع أحد، والنادي لا ينوي التخلي عني، لأنه لا يوجد سبب لذلك، وأرقامي تؤكد ذلك".

يذكر أن نادي بشكتاش التركي أصدر بيانا قبل أيام أوضح فيه عدم التوصل لاتفاق مع تاليسكا من أجل عودته للفريق مرة أخرى.

وتابع "أنا سعيد في صفوف النصر، لا أريد الذهاب إلى أي مكان، حققت الكثير مع النصر، بعدما تجاوزت بعض الصعوبات التي واجهتني حين وصلت إلى السعودية، لا تنسوا ذلك".

وأتم البرازيلي "أنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي".

وأصيب تاليسكا في لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، ومن المتوقع غيابه لمدة أسبوعين.

وأرجعت التقارير رغبة تاليسكا إلى قلقه من عدم المشاركة كثيرا الموسم المقبل في ظل انضمام العديد من النجوم للعالمي هذا الصيف.

النصر الذي كان يضم كريستيانو رونالدو وتاليسكا، نجح في ضم مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وأوتافيو وإيميرك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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