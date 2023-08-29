قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد جنوب السودان

تواجد لاعبي الأهلي في القائمة بشكل طبيعي، فيما عاد سام مرسي لقائمة منتخب مصر النهائية لأول مرة منذ عام 2018.

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية لتوقف شهر سبتمبر الدولي.

شهدت قائمة منتخب مصر، تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد ينافس على جائزة أفضل لاعبي نانت في أغسطس الرياضية: حجازي ينهي المرحلة الثانية من التأهيل.. ويستعد للعودة في يناير خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في إستعارة مؤمن راضي من إنبي اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة.. وسانتو ينتظر

من جهة أخرى، عاد سام مرسي لاعب وسط فريق إبسويتش تاون لصفوف منتخب مصر لأول مرة منذ عام 2018. شهدت تلك الفترة تواجده في القائمة المبدئية أكثر من مرة، لكنه كان يستبعد في النهاية.

محمد صلاح تواجد على رأس قائمة المستعدين للمباراتين، فيما تواجد طارق حامد أيضا بعد تعافيه من الإصابة.

وخرج من قائمة المحترفين السابق إعلانها، كلا من محمود حسن "تريزيجيه" للإصابة، وأحمد حمدي متوسط ميدان مونتريال الكندي.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

منتخب مصر روي فيتوريا محمد صلاح الأهلي
نرشح لكم
المنتخب الأولمبي يحدد موعد المباراتين الوديتين ضد روسيا على بعد خطوة من الإقصاء الرسمي.. منتخب مصر يخسر ثاني مبارياته في كأس العالم للسلة انتهت كأس العالم للسلة - مصر (74)-(89) مونتنجرو لأجل السوبر الإفريقي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإعفاء الدوليين من ﻿معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس.. فيتوريا يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر حازم إمام: هذا سبب رفض فيتوريا مواجهة منتخبات آسيوية.. والأندية ترفض المقترحات لحل الأزمة المقبلة ميكالي يجتمع بجهازه المعاون للترتيب لمعسكر المنتخب الأولمبي بتواجد 3 محترفين.. الكشف عن قائمة مصر النهائية لـ كأس العالم لكرة السلة
أخر الأخبار
تاليسكا ينفي رغبته في الرحيل عن النصر 28 دقيقة | السعودية
قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس 31 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في إستعارة مؤمن راضي من إنبي 57 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة.. وسانتو ينتظر ساعة | السعودية
مصطفى محمد ينافس على جائزة أفضل لاعبي نانت في أغسطس ساعة | المحترفون
الرياضية: حجازي ينهي المرحلة الثانية من التأهيل.. ويستعد للعودة في يناير 2 ساعة | المحترفون
انتهت كأس العالم للسلة - مصر (100)-(72) المكسيك 2 ساعة | كرة سلة
#السهرة_الرياضية – مجموعة من المشردين يسعون وراء كأس العالم لكرة القدم في الفيلم الكوري Dream 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول