قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس

تواجد لاعبي الأهلي في القائمة بشكل طبيعي، فيما عاد سام مرسي لقائمة منتخب مصر النهائية لأول مرة منذ عام 2018.

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية لتوقف شهر سبتمبر الدولي.

شهدت قائمة منتخب مصر، تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر.

من جهة أخرى، عاد سام مرسي لاعب وسط فريق إبسويتش تاون لصفوف منتخب مصر لأول مرة منذ عام 2018. شهدت تلك الفترة تواجده في القائمة المبدئية أكثر من مرة، لكنه كان يستبعد في النهاية.

محمد صلاح تواجد على رأس قائمة المستعدين للمباراتين، فيما تواجد طارق حامد أيضا بعد تعافيه من الإصابة.

وخرج من قائمة المحترفين السابق إعلانها، كلا من محمود حسن "تريزيجيه" للإصابة، وأحمد حمدي متوسط ميدان مونتريال الكندي.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.