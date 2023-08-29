اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة.. وسانتو ينتظر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 12:35

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله

كشف نادي اتحاد جدة طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق كريم بنزيمة في مباراة الوحدة بالدوري السعودي.

وأوضح اتحاد جدة في بيان أن بنزيمة تعرض لإصابة عضلية.

وأشار البيان إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى لتحديد مدة العلاج.

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إصابة بنزيمة تأتي قبل المباراة المرتقبة ضد الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقال نونو سانتو مدرب اتحاد جدة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "من المبكر الحديث عن جاهزية بنزيمة لمباراة الهلال، علينا أن ننتظر ونرى".

مشكلة كريم بنزيمة نجم الاتحاد ظهرت في الدقيقة 35 بسقوطه مصابا للمرة الأولى، ثم عاد لمواصلة اللعب، قبل أن يسقط مجددا.

عاد كريم إلى الملعب مرة ثانية، ولكن لم يتمكن من الاستمرار، ليخرج من الملعب في الدقيقة 40.

وتغلب اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الدقيقة 63 سجل رومارينيو أول أهداف اتحاد جدة.

وسريعا سجل جواو فيليبي "جوتا" الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأكمل البرازيلي إيجور كورونادو ثلاثية العميد في الدقيقة 75.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الدوري السعودي الذي يدافع عن لقبه.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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