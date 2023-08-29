مصطفى محمد ينافس على جائزة أفضل لاعبي نانت في أغسطس

ترشح مصطفى محمد مهاجم نانت لجائزة أفضل لاعب في صفوف ناديه عن شهر أغسطس.

وظهر الدولي المصري مع فريقه في 3 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل 3 أهداف.

ويتنافس مصطفى على الجائزة مع الثلاثي بيدرو شيريفيا ودوجلاس أوجوستو ورونيل بيير جابرييل.

ويطلق على جائزة أفضل لاعب في الشهر في نادي نانت لقب "كناري" نسبة إلى لقب النادي الفرنسي.

وكان مصطفى محمد قد ترشح في أكثر من مرة الموسم الماضي لجائزة لاعب الشهر، وحصدها مرة واحدة عن شهر سبتمبر.

ويتواجد مصطفى محمد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 3 أهداف، وبفارق هدف عن وسام بن يدر نجم موناكو.

من جهته، أثنى بيير أريستوي مدرب نانت على ما قدمه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد أمام موناكو.

وقال أريستوي في مؤتمر صحفي: "علينا أن ننظر لنصف الكوب الممتلئ. إمكانياتنا الهجومية تنمو وتتطور. ما قدمه مصطفى محمد كان رائعا".

ووصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتاسراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لنانت في الدوري الفرنسي منذ موسيس سيمون في أبريل 2022. ولأول مرة يسجل نانت 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي منذ 15 يناير 2023 ضد مونبييليه.

وإليكم ما قدمه مصطفى محمد في مباراة موناكو:

دقائق: 81

أهداف: 2

أهداف متوقعة XG: 0.85

تسديدات: 2

مراوغات صحيحة: 1 من 3

لمس الكرة: 42

تمريرات صحيحة: 17 من 24

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 8

فوز بصراعات هوائية: 4 من 5

حصول على أخطاء: 1