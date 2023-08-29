الرياضية: حجازي ينهي المرحلة الثانية من التأهيل.. ويستعد للعودة في يناير

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

حجازي ضد الاتفاق

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة أنهى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن حجازي يسير على البرنامج المُعد له من قبل الإسباني روبن بونس اختصاصي العلاج الطبيعي في ناديه.

وأضاف التقرير أن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يتابع حالة حجازي أولا بأول مع طبيب النادي.

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وأفاد تقرير الرياضية بأن حجازي سيصبح جاهزا للعودة في يناير المقبل.

ويفكر الدولي المصري في مواصلة برنامج التأهيل لركبته اليسرى خارج السعودية بهدف التنويع وتسريع العودة للمشاركة مجددًا في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وكانت إدارة اتحاد جدة ترغب في ضم حسان تمبكتي لأنه لاعب محلي، لتعويض غياب حجازي لكن انتقال الأول إلى الهلال جعلها تفكر في استقطاب بديل.

وتعرض لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق لإصابة في الرباط الصليبي يوم 27 مايو الماضي، وتحديدا في مواجهة الفيحاء، قبل أن يحسم النمور لقب الدوري السعودي.

وأجرى حجازي عملية جراحية للركبة يوم 9 يونيو الماضي.

أحمد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي
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