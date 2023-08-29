انتهت كأس العالم للسلة - مصر (100)-(72) المكسيك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد المكسيك في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم لكرة السلة.

الفريقان ضمنا الخروج من البطولة وخوض المباريات الترتيبية ولكن منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز الأول في تاريخه بدور المجموعات.

نهاية المباراة بفوز مصر بنتيجة 100-72.

نهاية الربع الثالث.. النتيجة الحالية 77-56 لمصلحة مصر

ق5.09 تقليص الفارق.. النتيجة الحالية 66-46 لمصر.

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 59-35.

نهاية الربع الأول.. النتيجة 30-16.

ق1.09 الفارق يتسع لصالح مصر.. النتيجة الحالية 24-14.

ق4.40 ثلاثية هنا وثلاثية هناك والنتيجة الحالية 16-12 لمصر.

ق7.45 تقدم مصري.. النتيجة الحالية 9-4.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل