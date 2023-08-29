حوار في الجول - عودة: تعرضت للظلم في الدوري المصري.. وسر مقاطع الفيديو الكوميدية مع الهلال

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 11:10

كتب : عمرو نبيل

محمد عودة مدرب المقاولون العرب

يرى محمد عودة مدرب الهلال الليبي حاليا ومدرب المقاولون السابق أنه تعرض للظلم في الدوري المصري.

وقال عودة لـ FilGoal.com: "توليت مهمة الهلال وهو على بعد خطوات من الهبوط للدرجة الثانية ونجحنا في الصعود إلى أول ثلاثة مراكز بعد الفوز في معظم المباريات".

واستمر "نظام الدوري في ليبيا يتكون من مجموعتين يصعد منهم أول ثلاثة فرق من المجموعتين للعب دورة سداسية وبالفعل تأهلنا وحققنا المركز الثالث المؤهل لبطولة الكونفدرالية، جماهير الهلال تعشق النادي وهو من الأندية التاريخية هنا في ليبيا مثل الترسانة في مصر".

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وتابع "أفضل اللاعبين في الهلال الليبي؟ فيصل البدري قائد الفريق وأسامة بالبعد لاعب مهاري للغاية ولدي لاعب موهوب شاب اسمه طه الشلوي يجب أن يحترف في أوروبا ورفضت بيعه للأهلي الليبي".

وأضاف "كنت أتعرض للظلم في الدوري المصري والتحكيم ذبحني، التدريب في مصر ليس بالكفاءة والكل يعرف كيف تسير الأمور".

وعن مقاطع الفيديو الكوميدية الذي يصورها برفقة الفريق قال: "صاحب الفكرة هو سامح السقا المدرب العام، الفيديو الشهير في غرفة خلع الملابس كان مشهدا حقيقيا في البداية ومثلت فقط في الجزء الأخير.

وأتم "شعبية الأهلي والزمالك متواجدة في كل مكان بالوطن العربي، الناس هنا يعرفونهما ويشجعونهما".

وتأهل الهلال لدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في الدور التمهيدي الأول على كاكاميجا بأربعة أهداف مقابل هدف إيابا والتعادل بدون أهداف ذهابا.

ويلعب الهلال في دور الـ 32 مع رايون سبورتس.

محمد عودة الهلال الليبي
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