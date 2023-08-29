مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أغسطس - مصر في كأس العالم للسلة.. والدوري السعودي
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 10:32
كتب : FilGoal
يختتم اليوم منتخب مصر مبارياته في دور مجموعات كأس العالم لكرة السلة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
الدوري السعودي
النصر × الشباب.. 9:00 مساء - SSC سبورت 1.
الأهلي × الطائي.. 9:00 مساء - SSC إكسترا 1.
الخليج × الحزم.. 9:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 2.
كأس العالم لكرة السلة
مصر × المكسيك.. 11:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري أبطال أوروبا
جالاتاسراي × مولده.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
باناثانايكوس × سبورتنج براجا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
مباريات ودية
أبولون × بيراميدز.. 5:30 مساء.
الكوكب المراكشي × المصري.. 9:00 مساء.
كأس الرابطة الإنجليزية
ريدينج × إبسويتش تاون.. 10:00 مساء.
فولام × توتنام.. 9:45 مساء.
نيوبورت × برينتفورد.. 9:45 مساء.
بليموث × كريستال بالاس.. 9:45 مساء.
ولفرهامبتون × بلاكبول.. 9:45 مساء.
سوانزي سيتي × بورنموث.. 9:30 مساء.
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