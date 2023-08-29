مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أغسطس - مصر في كأس العالم للسلة.. والدوري السعودي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - مصر ضد مونتجرو - كرة سلة

يختتم اليوم منتخب مصر مبارياته في دور مجموعات كأس العالم لكرة السلة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري السعودي

النصر × الشباب.. 9:00 مساء - SSC سبورت 1.

الأهلي × الطائي.. 9:00 مساء - SSC إكسترا 1.

الخليج × الحزم.. 9:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 2.

كأس العالم لكرة السلة

مصر × المكسيك.. 11:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال أوروبا

جالاتاسراي × مولده.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

باناثانايكوس × سبورتنج براجا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

مباريات ودية

أبولون × بيراميدز.. 5:30 مساء.

الكوكب المراكشي × المصري.. 9:00 مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

ريدينج × إبسويتش تاون.. 10:00 مساء.

فولام × توتنام.. 9:45 مساء.

نيوبورت × برينتفورد.. 9:45 مساء.

بليموث × كريستال بالاس.. 9:45 مساء.

ولفرهامبتون × بلاكبول.. 9:45 مساء.

سوانزي سيتي × بورنموث.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مصر كأس العالم لكرة السلة الدوري السعودي دوري أبطال أوروبا
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