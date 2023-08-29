انفجار في الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسحق رايو فايكانو بسبعة أهداف

سحق أتلتيكو مدريد مضيفه رايو فايكانو بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

تقدم الروخيبلانكوس سريعا بهدف الفرنسي أنطوان جريزمان، من صناعة الأرجنتيني رودريجو دي بول في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 16 أضاف الهولندي ممفيس ديباي ثاني الأهداف، بعد تمريرة من لاعب الوسط ساؤول نيجيز.

وترك ديباي موقعه اضطراريا بسبب الإصابة في الدقيقة 35، ليحل ألفارو موراتا بدلا منه.

وسجل الظهير الأرجنتيني ناهويل مولينا ثالث الأهداف في الدقيقة 36، من صناعة مواطنه رودريجو دي بول.

وفي الدقيقة 73 سجل موراتا الهدف الرابع بعد تمريرة من ساؤول، فيما استمر السحق بخامس الأهداف بواسطة أنخيل كوريا في الدقيقة 79.

العرض رفض الانتهاء هنا، إذ سجل موراتا هدفه الثاني وسادس أهداف أتلتيكو في الدقيقة 84، فيما أكمل ماركوس يورينتي السباعية في الدقيقة 86.

وبذلك يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 أهداف في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن جيرونا وبرشلونة الثالث والرابع على الترتيب.

فيما يتصدر ريال مدريد المسابقة بـ 9 نقاط، ويحتل رايو فايكانو المركز الثامن برصيد 6 نقاط.