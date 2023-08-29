كرة يد - لأول مرة في الإمارات..الاتحاد المصري يعلن موعد السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد عن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمد الأمين بإقامة السوبر في الإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات دروي أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - فاب الكاميروني - بي إم سي الكونغولي - شبيبة سكيكدة الجزائري.

المجموعة الثانية: الزمالك - ريد ستار الإيفواري - نزيكو الكاميروني - بترو سبورت الكونغولي - أدجيدجيا البنيني.

كما يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.