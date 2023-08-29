كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى والزمالك في المجموعة الثانية لمنافسات الرجال.

بينما سيدات الأهلي في المجموعة الأولى.

النسخة الـ 44 من البطولة ستقام في الكونغو برازفيل.

وأقيمت القرعة يوم الإثنين في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار بمقر الاتحاد الإفريقي.

وتشهد البطولة غياب الأندية التونسية عن المشاركة، وأبرز الترجي حامل لقب النسخة الماضية.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - فاب الكاميروني - بي إم سي الكونغولي - شبيبة سكيكدة الجزائري.

المجموعة الثانية: الزمالك - ريد ستار الإيفواري - نزيكو الكاميروني - بترو سبورت الكونغولي - أدجيدجيا البنيني.

أما قرعة السيدات فأسفرت عن وقوع سيدات الأهلي في المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى: الأهلي - بريميرو الأنجولي - نزيكو الكاميروني - أوتهو الكونغولي - جرين دي سيل الكونغولي

يتأهل أول 4 أندية في كل مجموعة إلى ربع النهائي.