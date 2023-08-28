البناني: لا أنتمي للأهلي أو الزمالك.. لن أستقيل وخفضنا ثلثي الضرائب المستحقة

نفى عماد البناني المدير التنفيذي باللجنة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك انتمائه للنادي الأهلي.

وكانت هناك وقفة احتجاجية داخل نادي الزمالك اعتراضا على تولي عماد البناني رئاسة لجنة إدارة النادي بسبب زعم تشجيعه للمنافس.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، قرارا باستبدال اللواء حسن موسى رئيس لجنة إدارة الزمالك السابق بـ عماد البناني كرئيس جديد للجنة بداية من اليوم الاثنين تحت مسمى المدير التنفيذي الجديد للنادي.

ورد البناني على غضب جماهير الزمالك قائلا: "ردي المنطقي والطبيعي أن طوال مسيرتي المهنية ألغي هويتي التشجيعية وأكون على مسافة واحدة بين الجميع منذ كنت رئيسا للمجلس القومي للرياضة، أنا رجل مهني".

وتابع البناني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الانتماء بالنسبة لي عضوية هنا أو هناك وهذا غير موجود في الطرفين، ومع كل تقديري للقطبين الأهلي والزمالك فلا يوجد لي أهواء للجانبين".

وبسؤاله عما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي أجاب "في فترة عملي كان هناك نجاحات رياضية للأهلي وكان من الطبيعي أن أشيد بها فقط".

وشدد البناني "الانتماء للنادي الأهلي أو الزمالك ليس وصمة، ولكن الحديث عن انتمائي وتشجيعي للأهلي شائعات يراد بها باطل، ولست منتميا للأهلي كعضو أو مشجع كما أنني لست عضوا للزمالك".

وكشف "توليت منصبي في نادي الزمالك وخلال 24 ساعة فقط، عقدنا جلسة لتشكيل لجنة دستورية والدعوة إلى جمعية عمومية من أجل الانتخابات، والإعلان عن فتح باب الترشح لمجلس الإدارة يوم 4 سبتمبر وإقامة الانتخابات يوم 20 أكتوبر وفقا للقانون واللوائح".

وواصل "خلال الـ 24 ساعة التي تولينا فيها المسؤولية تم دفع مستحقات أوسوريو، كما لم تحدث أي مناقشة بشأن غرامات مستحقة للنادي كما يشاع، البعض تحدث عن موافقتنا على تقسيط غرامة لاعب ما وهذا غير صحيح".

وأضاف "حققنا متغيرات كثيرة لصالح نادي الزمالك خلال 24 ساعة تولينا فيها المسؤولية ولم تحدث خلال أسبوع وقت اللجنة السابقة والتي تشرفت بتولي المسؤولية بعدها".

أما عن فريق كرة القدم فأوضح "اجتمعنا مع عبد الواحد السيد مدير الكرة لمناقشة عروض إعارة اللاعبين والاتفاقات السابقة، وتم صرف 4.5 مليون جنيه لقطاع كرة القدم بخلاف مستحقات أوسوريو".

وواصل "لم يكن لدي رفاهية رفض مهمة تولي لجنة إدارة الزمالك فهي مهمة وطنية تجاه مؤسسة وطنية كبيرة ونسعى لتنسيق كافة الأمور حتى يتسلم مجلس إدارة منتخب نادي الزمالك، ولا أفكر في التخلي عن دوري قبل انتهاء الـ 45 يوما حين إجراء الجمعية العمومية".

أما عن رحيل حسن موسى المدير التنفيذي باللجنة السابقة، أجاب "ليست لدي معلومة بشأن أسباب رحيل اللجنة السابقة".

وكشف البناني "هناك محاولات جادة لرفع إيقاف القيد عن فريق الكرة خلال الفترة المقبلة".

وواصل تصريحاته "مصلحة الضرائب كانت تطالب نادي الزمالك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه، هذا المبلغ بعد تدخل اللجنة المسؤولة حاليا تم وصول هذا الرقم إلى 400 مليون جنيه".

واختتم البناني تصريحاته "هناك مفاوضات غدا لتخفيض ذلك الرقم وتقسيط المبلغ على عامين".

وكان البناني قد صرح في البداية أن تخفيض قيمة الضرائب المستحقة من مليار و200 مليون جنيه إلى 40 مليون، قبل أن يعود مجددا للتواصل مع البرنامج ويصحح الرقم إلى 400 مليونا.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار اليوم (27 أغسطس) بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.