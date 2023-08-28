إصابة بنزيمة و"المطلوب للتجنيس" ينقذ الموقف.. الاتحاد يضرب الوحدة ويحكم قبضته على الصدارة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

رومارينيو

تغلب اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين.

البداية أتت بتسديدة من فيصل فجر لاعب الوحدة ولكن مرت بجوار مرمى مارسيلو جروهي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 6 سدد البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد ولكن أبعدها المدافع المغربي جواد الياميق.

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فيما انطلق المغربي عبد الرزاق حمد الله وسدد ولكن مرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 26.

مشكلة كريم بنزيمة نجم الاتحاد ظهرت في الدقيقة 35 بسقوطه مصابا للمرة الأولى، ثم عاد لمواصلة اللعب، قبل أن يسقط مجددا.

عاد كريم إلى الملعب مرة ثانية، ولكن لم يتمكن من الاستمرار، ليترك موقعه ويأتي جوتا بدلا منه في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني حاول الوحدة بواسطة أنسيلمو دي مورايش في الدقيقة 48، ولكن تصدى جروهي للكرة.

وفي الدقيقة 63 سجل رومارينيو أول أهداف اتحاد جدة، بعد تصريحات مدربه نونو سانتو الذي طالب بتجنيسه لحل أزمة عدد الأجانب.

وعلق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي على ذلك الأمر، على هامش مؤتمر تقديم روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب السعودية، مؤكدا أن الأمر بيد جهات خارج كرة القدم.

وسريعا سجل جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 67، تحت أنظار بنزيمة وتصفيقه.

وأكمل البرازيلي إيجور كورونادو ثلاثية العميد في الدقيقة 75، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الدوري السعودي الذي يدافع عن لقبه.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السادس.

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