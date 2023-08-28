رائعة الدوسري وعودة الفرج.. الهلال يذيق جيرارد الخسارة الأولى

تغلب الهلال على ضيفه الاتفاق بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي.

البداية أتت بتسديدة محمد كنو لاعب الهلال في الدقيقة 3 من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس باولو فيكتور.

وفي الدقيقة 10 سدد ألكساندر ميتروفيتش بالرأس ولكن اصطدمت الكرة بالعارضة.

وسقط فيتينيو لاعب الاتفاق مصابا، ليخرج على نقالة ويحل محمد الكويكبي بدلا منه.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 24، حيث تلقى مالكوم رأسية من ميتروفيتش ليسدد بقوة في الشباك.

هدددددف!⚽

مالكوم وهدف هلالي أول⚽️

الهلال 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الاتفاق |#SSCpic.twitter.com/ClQU7d0OYS

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023

وفي الدقيقة 41 سجل سالم الدوسري الهدف الثاني بتسديدة رائعة من لمسة واحدة سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الاتفاق العودة بتسديدة من محمد الكويكبي في الدقيقة67، ولكن بجوار القائم.

وعاود الكويكبي المحاولة في الدقيقة 71 ولكن تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو.

وعاد القائد سلمان الفرج إلى الملاعب بعد طول غياب للإصابة، حيث أتى بدلا من مالكوم في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90 سجل عبد الله الحمدان ثالث الأهداف، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على ألكساندر ميتروفيتش.

وأخيرا أتى خليفة الدوسري بدلا من سالم الدوسري في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر.

فيما تلقى الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد الخسارة الأولى في الدوري السعودي بعد انتصارين وتعادل، ليحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.