مران الأهلي - انطلاق معسكر النمسا.. ومحاضرة من كولر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 22:51

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنسة للاعبين داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المران الأول.

ويخوض لاعبو الأهلي المران في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر اليوم الإثنين.

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وبدأ الأهلي معسكره استعدادا للموسم المقبل، تحت قيادة كولر والجهاز الفني.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من اليوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.

الأهلي الدوري المصري معسكر النمسا
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