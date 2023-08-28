حمدي زكي لـ في الجول: لن أعود إلى نادي أسوان بسبب التعنت في العروض المقدمة لي

أعرب محمد حمدي زكي مهاجم نادي أسوان عن استيائه من تعنت مجلس الإدارة ورفض رحيله رغم هبوط الفريق إلى الدرجة الثاني.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن البنك الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى أسوان للحصول على محمد حمدي زكي.

ولكن أبلغ نادي أسوان نظيره البنك الأهلي أن قيمة صفقة حمدي زكي هي 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى الضرائب والقيمة المضافة.

وكشف محمد حمدي لـ FilGoal.com: "دخلت في مفاوضات لأكثر من شهر لمناقشة العروض المقدمة لي وفي النهاية قيل لي سنحصل منك على مليون جنيه وبعدها قالوا لي مجلس الإدارة رفض رحيلك".

وتابع "أبلغت مسؤولي أسوان بعدم العودة إلى النادي مجددا بسبب طريقة التعامل، لم يصلني إلا ما يقرب من 400 ألف جنيه أو أقل من ذلك طوال الفترة الماضية".

وكشف "نجحت في القدوم بعروض في ظل الظروف الحالية وعرض مقابل 5 ملايين جنيه ولكن تم إيقاف المفاوضات فجأة من جانب أسوان".

وشدد حمدي زكي "أبلغت نادي أسوان بعدم العودة مجددا وسأجلس في المنزل بعد رفض عرض البنك الأهلي منذ أسبوعين".

وأضاف "ما طلبته من نادي أسوان امنحوني حقي، كنت ثالث هدافي الدوري الموسم المنقضي".

واختتم محمد حمدي زكي تصريحاته "ليس لدي عروض في الفترة الحالية بعد مماطلة أسوان غير المبررة لعرض البنك الأهلي".