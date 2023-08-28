تحديد منافس أول ودية لـ المصري في معسكر المغرب.. ومحادثات للقاء مع الهلال

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 22:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

النادي المصري - بيان رسمي

حدد النادي المصري منافسه في أول لقاء ودي خلال مسعكر الفريق بمدينة مراكش في المغرب.

ويلعب المصري مع فريق الكوكب المراكشي مساء غد الثلاثاء، في أول مباراة ودية للفريق البورسعيدي في المعسكر.

وينشط الكوكب المراكشي بدوري القسم الثاني في المغرب حاليا، إذ يريد المصري التدرج بمستوى المباريات خلال المعسكر.

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من جهة أخرى، يحاول المصري تنظيم مباراة ودية أخرى مع الهلال السوداني خلال الفترة المقبلة، مستغلا تواجد الهلال في مسعكر بمدينة مراكش كذلك.

كان المصري قد أعلن خطته لخوض 4 مباريات ودية خلال المسعكر، وذلك في أيام 29 أغسطس الجاري، و 3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

المصري كشف كذلك عن التحاق كريستيان إيزي إيميكا لاعس الوسط النيجيري ببعثة الفريق خلال أيما قليلة، وذلك في أعقاب وصوله إلى مصر بعد حل مشكلة تأشيرة دخوله بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها في بلاده.

وتخلف ثلاثة لاعبين من المصري عن السفر رفقة الفريق بسبب إجراءات التجنيد، هم سمير فكري، وحسام جريشة، وأحمد أيمن منصور.

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