التمرين مع مين.. تحدي ريد بُل مع يحيى الدرع

بدأت شركة "ريد بُل" حملة لنجومها تحت مسمى "التمرين مع مين" في تحدي خاص ضد أبطالها.

وكانت البداية مع يحيى الدرع نجم فيزبريم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد مع يحيى الصادي مقدم برنامج peace cake .

ويقدم ريد بُل سلسلة التمرين مع مين بين أبطاله ونجوم الفن.

ونجح الدرع في تسديد الكرة من منتصف الملعب إلى المرمى في زمن 0.8 ثانية.

كما سدد رميات جزائية وهو مغمض العينين.

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