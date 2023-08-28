التمرين مع مين.. تحدي ريد بُل مع يحيى الدرع
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
بدأت شركة "ريد بُل" حملة لنجومها تحت مسمى "التمرين مع مين" في تحدي خاص ضد أبطالها.
وكانت البداية مع يحيى الدرع نجم فيزبريم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد مع يحيى الصادي مقدم برنامج peace cake .
ويقدم ريد بُل سلسلة التمرين مع مين بين أبطاله ونجوم الفن.
ونجح الدرع في تسديد الكرة من منتصف الملعب إلى المرمى في زمن 0.8 ثانية.
كما سدد رميات جزائية وهو مغمض العينين.
لمشاهدة الفيديو
View this post on Instagram
View this post on Instagram
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد أحمد عادل كرة سلة - تفوق لمنتخبات إفريقيا في الجولة الثانية من كأس العالم.. وحظوظ مصر في الأولمبياد رئيس اتحاد الطائرة: الزمالك لم يقدم عقود محمد عادل.. وعدد الجماهير في كأس الأمم بمشاركة 4 آلاف لاعب.. انطلاق سوبر ليج وادي دجلة للأكاديميات للعام الثاني كرة يد - بعد تأهل الكويت.. اكتمال الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية كرة يد - بنفس سيناريو الموسم الماضي.. الزمالك يخسر نهائي البطولة العربية من الكويت انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض كرة سلة - الأهلي يضم تمارا نادر السيد