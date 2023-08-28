المنتخب الأولمبي يحدد موعد المباراتين الوديتين ضد روسيا

حدد منتخب مصر الأولمبي الموعد المبدئي لخوض مباراتين وديتين ضد روسيا خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على يومي 7 و11 سبتمبر لخوض المباراتين أمام روسيا.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويبقى الأمر بانتظار التأكيد من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الجانب الروسي.

ويرتب ميكالي لمعسكر المنتخب الأولمبي والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر لها الصيف المقبل.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء 3 لاعبين محترفين لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من عمر فايد لاعب فنربخشة التركي وبلال مظهر مهاجم باثانايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وانضم عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق قبل أيام إلى صفوف نادي فنربخشة التركي بشكل رسمي.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي فترة إعداد خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.