" الأهلاوي برة".. وقفة احتجاجية ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

وقفة احتجاجية لأعضاء الزمالك ضد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة إدارة النادي

نظم جانب من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وقفة احتجاجية داخل أروقة النادي، احتجاجا على تغيير رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، قرارا باستبدال اللواء حسن موسى رئيس لجنة إدارة الزمالك السابق بـ عماد البناني كرئيس جديد للجنة بداية من اليوم الاثنين تحت مسمى المدير التنفيذي الجديد للنادي.

وتواجد أعضاء الجمعية العمومية أمام المبنى الاجتامعي لنادي الزمالك، مرددين هتافات ضد تعيين عماد البناني بدلا من حسن موسى في إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

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وردد الأعضاء هتافات ضد تواجد البناني، فحواها " الأهلاوي برة" و"أوووه العزبة راحت"، اعتراضا على انتماء البناني التشجيعي للنادي الأهلي حسبما أظهر حسابه الشخصي على فيسبوك.

عماد البناني تولى مسؤولية إدارة الزمالك اليوم الاثنين بعد رحيل حسن موسى أمس الأحد، ويتواجد البناني الأن في مكتبه بمقر النادي.

ويذكر أن عماد مصطفى البناني هو رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار اليوم (27 أغسطس) بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

الدوري المصري الزمالك عماد البناني
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