مباشر الدوري السعودي - الهلال (1)-(0) الاتفاق.. الوحدة (0)-(0) الاتحاد.. الأول من مالكوم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الهلال ضد الاتفاق، والوحدة ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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الهلال (1)-(0) الاتفاق

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ق 24 جوووووول مالكوم يسجل الأول للزعيم

ق 17 عرضية من الجبهة اليمنى للهلال عن طريق ميشيل ديلجادو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 12 محمد الكويكبي بدلا منه

ق 11 إصابة فيتينيو لاعب الاتفاق وخروجه على نقالة

ق 10 محاولة هجومية خطيرة للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ومرت إلى خارج أرضية الملعب.

ق 3 تسديدة عن طريق محمد كنو لاعب الهلال من خارج حدود منصطة الجزاء تصدى لها الحارس باولو فيكتور بثبات.

بداية المباراة

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الوحدة (0)-(0) الاتحاد

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ق 14 إيجور كورنادو يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 6 رومارينيو يسدد والكرة يبعدها المدافع جواد الياميق إلى ركنية

ق 4 فيصل فجر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة