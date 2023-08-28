انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2)-(0) الاتفاق.. الوحدة (0)-(3) الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الهلال ضد الاتفاق، والوحدة ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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الهلال (2)-(0) الاتفاق

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نهاية المباراة

ق 91 بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة الغى هدف الهلال بداعي التسلل على أليكساندر ميتروفيتش.

ق 90 جوووول ثالث.. عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية تصدى لها الحارس باولو فيكتور بصعوبة لترتد وتجد متابعة من عبد الله الحمدان الذي وضع الكرة داخل الشباك.

ق 71 تسديدة أرضية عن طريق محمد الكويكبي لاعب الاتفاق من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو بسهولة.

ق 67 تسديدة قوية عن طريق محمد الكويكبي لاعب الاتفاق من داخل منطقة جزاء الهلال مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

ق 59 محاولة هجومية للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس باولو فيكتور.

استراحة

ق 44 تسديدة قوية عن طريق حمدان الشمراني لاعب الاتفاق من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو بصعوبة علي مرتين وسيطر على الكرة.

ق 41 جووووول الثاني من سالم الدوسري بتسديدة رائعة

ق 37 تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 29 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

ق 24 جوووووول مالكوم يسجل الأول للزعيم.. رمية تماس لصالح الهلال في وسط الملعب من جهة اليمين نفذت بشكل طولي إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية هيأت الكرة لزميله مالكوم فيليبي الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق 22 ركلة ركنية للهلال على يسار مرمى الاتفاق، نفذها روبن نيفيس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى بقليل.

ق 17 عرضية من الجبهة اليمنى للهلال عن طريق ميشيل ديلجادو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 12 محمد الكويكبي بدلا فيتينيو

ق 11 إصابة فيتينيو لاعب الاتفاق وخروجه على نقالة

ق 10 محاولة هجومية خطيرة للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ومرت إلى خارج أرضية الملعب.

ق 3 تسديدة عن طريق محمد كنو لاعب الهلال من خارج حدود منصطة الجزاء تصدى لها الحارس باولو فيكتور بثبات.

بداية المباراة

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الوحدة (0)-(3) الاتحاد

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نهاية المباراة

ق 75 جووووووووول كورونادو يسجل الثالث

ق 67 جوووووووول جوتا يسجل الثاني تحت أنظار وتصفيق بنزيمة

ق 63 جوووووول رومارينيو يسجل الهدف الأول للاتحاد

ق 48 أنسيلمو دي مورايس سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مارسيلو جروهى بقدمه.

استراحة

ق 44 أنسيلمو دي مورايس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

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ق 40 خروج بنزيمة من الملعب.. جوتا سيحل بدلا منه

ق 37 بنزيمة يسقط مجددا

ق 36 بنزيمة يواصل اللعب

ق 35 إصابة كريم بنزيمة

ق 26 عبد الرزاق حمد الله انطلق بالكرة على الجانب الأيسر ثم سددها ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 24 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

ق 14 إيجور كورنادو يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 6 رومارينيو يسدد والكرة يبعدها المدافع جواد الياميق إلى ركنية

ق 4 فيصل فجر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة