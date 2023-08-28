انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2)-(0) الاتفاق.. الوحدة (0)-(3) الاتحاد

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

رومارينيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الهلال ضد الاتفاق، والوحدة ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

--------------------------

الهلال (2)-(0) الاتفاق

أخبار متعلقة:
مؤتمر مانشيني: الانتقادات ضد السعودية؟ من يريد اللاعب الأفضل عليه دفع ثمنه "صنعت التاريخ في أوروبا وحان الوقت هنا" مانشيني مدير فني لمنتخب السعودية الاتحاد السعودي يمنح الهلال الموافقة على تسجيل تمبكتي رفض احتجاج الهلال السعودي ضد طرد سافيتش.. ولكن

تابع المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق 91 بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة الغى هدف الهلال بداعي التسلل على أليكساندر ميتروفيتش.

ق 90 جوووول ثالث.. عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية تصدى لها الحارس باولو فيكتور بصعوبة لترتد وتجد متابعة من عبد الله الحمدان الذي وضع الكرة داخل الشباك.

ق 71 تسديدة أرضية عن طريق محمد الكويكبي لاعب الاتفاق من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو بسهولة.

ق 67 تسديدة قوية عن طريق محمد الكويكبي لاعب الاتفاق من داخل منطقة جزاء الهلال مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

ق 59 محاولة هجومية للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس باولو فيكتور.

استراحة

ق 44 تسديدة قوية عن طريق حمدان الشمراني لاعب الاتفاق من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ياسين بونو بصعوبة علي مرتين وسيطر على الكرة.

ق 41 جووووول الثاني من سالم الدوسري بتسديدة رائعة

ق 37 تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 29 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

ق 24 جوووووول مالكوم يسجل الأول للزعيم.. رمية تماس لصالح الهلال في وسط الملعب من جهة اليمين نفذت بشكل طولي إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية هيأت الكرة لزميله مالكوم فيليبي الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق 22 ركلة ركنية للهلال على يسار مرمى الاتفاق، نفذها روبن نيفيس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى بقليل.

ق 17 عرضية من الجبهة اليمنى للهلال عن طريق ميشيل ديلجادو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 12 محمد الكويكبي بدلا فيتينيو

ق 11 إصابة فيتينيو لاعب الاتفاق وخروجه على نقالة

ق 10 محاولة هجومية خطيرة للهلال بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ومرت إلى خارج أرضية الملعب.

ق 3 تسديدة عن طريق محمد كنو لاعب الهلال من خارج حدود منصطة الجزاء تصدى لها الحارس باولو فيكتور بثبات.

بداية المباراة

--------------------------

الوحدة (0)-(3) الاتحاد

تابع المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق 75 جووووووووول كورونادو يسجل الثالث

ق 67 جوووووووول جوتا يسجل الثاني تحت أنظار وتصفيق بنزيمة

ق 63 جوووووول رومارينيو يسجل الهدف الأول للاتحاد

ق 48 أنسيلمو دي مورايس سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مارسيلو جروهى بقدمه.

استراحة

ق 44 أنسيلمو دي مورايس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 40 خروج بنزيمة من الملعب.. جوتا سيحل بدلا منه

ق 37 بنزيمة يسقط مجددا

ق 36 بنزيمة يواصل اللعب

ق 35 إصابة كريم بنزيمة

ق 26 عبد الرزاق حمد الله انطلق بالكرة على الجانب الأيسر ثم سددها ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 24 محاولة هجومية للهلال بعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

ق 14 إيجور كورنادو يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 6 رومارينيو يسدد والكرة يبعدها المدافع جواد الياميق إلى ركنية

ق 4 فيصل فجر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

الدوري السعودي الهلال اتحاد جدة
نرشح لكم
رائعة الدوسري وعودة الفرج.. الهلال يذيق جيرارد الخسارة الأولى تشكيل الهلال - عودة كوليبالي أساسي أمام الاتفاق.. وكنو يعوض سافيتش تشكيل اتحاد جدة - تغييران دفاعيان لحامل اللقب أمام الوحدة شبكة CBS: صلاح أولوية.. اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما إلى ليفربول مؤتمر مانشيني: الانتقادات ضد السعودية؟ من يريد اللاعب الأفضل عليه دفع ثمنه بدلا من حجازي؟ شيرينجيتو تكشف مفاوضات اتحاد جدة لضم مدافع بيتيس الاتحاد السعودي يمنح الهلال الموافقة على تسجيل تمبكتي رفض احتجاج الهلال السعودي ضد طرد سافيتش.. ولكن
أخر الأخبار
رائعة الدوسري وعودة الفرج.. الهلال يذيق جيرارد الخسارة الأولى 5 دقيقة | السعودية
مران الأهلي - انطلاق معسكر النمسا.. ومحاضرة من كولر 23 دقيقة | الدوري المصري
حمدي زكي لـ في الجول: لن أعود إلى نادي أسوان بسبب التعنت في العروض المقدمة لي 37 دقيقة | الدوري المصري
تحديد منافس أول ودية لـ المصري في معسكر المغرب.. ومحادثات للقاء مع الهلال 56 دقيقة | الكرة المصرية
المقاولون العرب يشكو أوكلي إلى فيفا ساعة | الدوري المصري
التمرين مع مين.. تحدي ريد بُل مع يحيى الدرع ساعة | رياضات أخرى
المنتخب الأولمبي يحدد موعد المباراتين الوديتين ضد روسيا ساعة | منتخب مصر
" الأهلاوي برة".. وقفة احتجاجية ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول