خبر في الجول - أوكلي أتم اتفاقه مع السويحلي الليبي

أتم جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب اتفاقه مع السويحلي الليبي.

وكان أوكلي قد انضم إلى صفوف المقاولون العرب في صيف 2021 قادما من دوري بنجلاديش.

وعلم FilGoal.com أن جون أوكلي أتم اتفاقه مع السويحلي الليبي.

واتفق اللاعب مع ناديه الجديد بعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ومن المقرر أن يغادر أوكلي القاهرة متوجها إلى ليبيا من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد.

وخاض أوكلي 50 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 19 هدفا.

ونجح أوكلي في تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب أوكلي 35 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 12 هدفا.

وسجل أوكلي تسعة أهداف في الدوري الموسم الماضي وصنع ثلاثة آخرين.