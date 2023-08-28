نقل المباراة الفاصلة لـ "الجمعية العمومية" إلى استاد السكة الحديد

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 20:31

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة نقل المباراة بين فريقي دياموند والمطرية إلى استاد السكة الحديد بدلا من استاد اتحاد الشرطة.

ويأتي ذلك نظرا للإصلاحات في ملعب اتحاد الشرطة.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر.

أخبار متعلقة:
ليس عاديا.. ماذا يدور في سوق انتقالات المحترفين المصريين النجوم لـ في الجول: مدرب مجري يقود الفريق في دوري المحترفين الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين الشرطة يعتذر عن عدم استقبال مباراة المطرية ودياموند على مقعد الجمعية العمومية

وتحدد هذه المباراة العضو الأخير المنضم للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين ناديي دياموند والمطرية لتحديد المقعد الممثل لأندية دوري الدرجة الرابعة في الجمعية العمومية للاتحاد.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين بإقامة المباراة الفاصلة يوم 1 سبتمبر المقبل في ملعب اتحاد الشرطة في العباسية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك نظرا لتساوي الناديين في الجدارة الرياضية بنسبة 3% لكل منهما وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن إقليم القاهرة الكبرى لموسم 2022-2023.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 134 عضوا بواقع 18 نادي للدوري الممتاز، و48 نادي للدرجة الثانية، و60 نادي للدرجة الثالثة و5 أندية للدرجة الرابعة، و3 من الأندية الحاصلة على بطولات الكرة الشاطئية والصالات والكرة النسائية.

دياموند المطرية اتحاد الكرة الجمعية العمومية
نرشح لكم
بروكسي يضم أحمد أشرف ناشئ الأهلي النجوم لـ في الجول: مدرب مجري يقود الفريق في دوري المحترفين الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين دوري المحترفين - قبل سحب القرعة.. تعرف على استعدادات الأندية المشاركة ومدربيها دوري المحترفين - النجوم لـ في الجول: فشل الاتفاق مع حمص.. والبديل أجنبي السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري دوري المحترفين - لاعب كفر الشيخ ينضم إلى فريق WE بتوقيع شكري وعفروتو وجعفر.. دياموند يكتسح الوراق 13-1 وديا
أخر الأخبار
التمرين مع مين.. تحدي ريد بُل مع يحيى الدرع 5 دقيقة | رياضات أخرى
المنتخب الأولمبي يحدد موعد المباراتين الوديتين ضد روسيا 5 دقيقة | منتخب مصر
" الأهلاوي برة".. وقفة احتجاجية ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي - الهلال (2)-(0) الاتفاق.. الوحدة (0)-(0) الاتحاد.. خروج بنزيمة 42 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - أوكلي أتم اتفاقه مع السويحلي الليبي 45 دقيقة | ميركاتو
نقل المباراة الفاصلة لـ "الجمعية العمومية" إلى استاد السكة الحديد ساعة | الدرجة الثانية
تشكيل الهلال - عودة كوليبالي أساسي أمام الاتفاق.. وكنو يعوض سافيتش ساعة | السعودية
تشكيل اتحاد جدة - تغييران دفاعيان لحامل اللقب أمام الوحدة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول