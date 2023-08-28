تشكيل الهلال - عودة كوليبالي أساسي أمام الاتفاق.. وكنو يعوض سافيتش

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

هدف ألكسندر ميتروفيتش الأول مع الهلال

عاد كاليدو كوليبالي مدافع الهلال إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ويستضيف الهلال فريق الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد كنو أساسيا مع الهلال لتعويض غياب سيرجيو سافيتش الذي تعرض في مواجهة الرائد الماضية.

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وجمع الهلال 7 نقاط في الثلاث مباريات السابقة بفوزين وتعادل أمام الفيحاء.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – سالم الدوسري

الهجوم: ميشايل – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم

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