بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عماد الدين بوبكر إلى المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع عماد الدين بوبكر المدافع الجزائري السابق للنادي المصري.

وكشف المقاولون العرب عن تعاقده مع بوبكر بعقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع المصري بالتراضي.

بوبكر انضم إلى المصري مطلع الموسم المنقضي، قادما من نادي الوداد الرياضي المغربي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ28 عاما خاض 30 مباراة خلال الموسم الماضي، صنع فيهم هدفين.

وكان المصري بحاجة إلى فسخ تعاقده مع أحد أجانب الفريق بعد التعاقد مع فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي، وليستويل أمانكونا الجناح الغاني تحت السن، بجانب التفاوض مع بعض اللاعبين الأجانب الآخرين.

وتعد الصفقة هي التاسعة للمقاولون العرب هذا الصيف بعد التعاقد مع محمود وادي معارا من بيراميدز، وعامر عامر حارس المرمى كانتقال حر، وعماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، وزياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقتي انتقال حر، عربي بدر قادما من الأهلي.