بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عماد الدين بوبكر إلى المقاولون العرب

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

عماد الدين بوبكر لاعب المصري يحتفل بالفوز على الإسماعيلي

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع عماد الدين بوبكر المدافع الجزائري السابق للنادي المصري.

عماد الدين بوبكر

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وكشف المقاولون العرب عن تعاقده مع بوبكر بعقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع المصري بالتراضي.

No description available.

أخبار متعلقة:
يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية مواعيد مباريات الأحد 27 أغسطس - مواجهات نارية في أوروبا ومصر في كأس العالم للسلة.. ونهائي يد الزمالك المصري يكشف لـ في الجول سبب تعثر انضمام كاجالي درامي خبر في الجول – المصري يطلب ضم ستيفاني عزيز كي من يانج أفريكانز

بوبكر انضم إلى المصري مطلع الموسم المنقضي، قادما من نادي الوداد الرياضي المغربي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ28 عاما خاض 30 مباراة خلال الموسم الماضي، صنع فيهم هدفين.

وكان المصري بحاجة إلى فسخ تعاقده مع أحد أجانب الفريق بعد التعاقد مع فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي، وليستويل أمانكونا الجناح الغاني تحت السن، بجانب التفاوض مع بعض اللاعبين الأجانب الآخرين.

وتعد الصفقة هي التاسعة للمقاولون العرب هذا الصيف بعد التعاقد مع محمود وادي معارا من بيراميدز، وعامر عامر حارس المرمى كانتقال حر، وعماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، وزياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقتي انتقال حر، عربي بدر قادما من الأهلي.

الدوري المصري المقاولون العرب عماد الدين بوبكر
نرشح لكم
شبكة CBS: صلاح أولوية.. اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما إلى ليفربول بدلا من حجازي؟ شيرينجيتو تكشف مفاوضات اتحاد جدة لضم مدافع بيتيس خبر في الجول - عرض يوناني للتعاقد مع رزقي حمرون لاعب فاركو سكاي: سان جيرمان رفع عرضه لضم كولو مواني من فرانكفورت رئيس بيشكتاش لـ في الجول: لدينا محادثات مع باوك بشأن موليكا بيلد: بايرن يستهدف ضم لاعب مانشستر يونايتد.. وقد يدخل في صفقة تبادلية خبر في الجول - بيشكتاش تلقى عرضا من باوك للتعاقد مع موليكا الثالث بقميص الهامرز هذا الصيف.. قدوس إلى وست هام
أخر الأخبار
بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عماد الدين بوبكر إلى المقاولون العرب 23 دقيقة | ميركاتو
رئيس لجنة إدارة الزمالك السابق: فوجئت بإعفائي من مهمتي بعد تكليفي بأسبوع 28 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يحل أزمة مستحقات أوسوريو وينهي تحضيرات السفر.. ووعد بشأن رواتب اللاعبين 32 دقيقة | الدوري المصري
شبكة CBS: صلاح أولوية.. اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما إلى ليفربول 41 دقيقة | السعودية
مؤتمر مانشيني: الانتقادات ضد السعودية؟ من يريد اللاعب الأفضل عليه دفع ثمنه ساعة | السعودية
الكشف عن هوية "المشجع" الذي قفز على هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد أحمد عادل ساعة | كرة يد
بدلا من حجازي؟ شيرينجيتو تكشف مفاوضات اتحاد جدة لضم مدافع بيتيس 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول