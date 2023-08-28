رئيس لجنة إدارة الزمالك السابق: فوجئت بإعفائي من مهمتي بعد تكليفي بأسبوع

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

أعرب حسن موسى رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق عن مفاجأته من قرار إعفائه من مهمته كمدير تنفيذي لنادي الزمالك ضمن لجنة ثلاثية بعد تكليفه بها منذ أسبوع.

وكشف حسن موسى عن عدم تأخره لخدمة نادي الزمالك في أي مكان أو زمان.

وجاء بيان حسن موسى كالآتي:

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"فجأة وبدون أي مقدمات، فوجئت بالأمس بصدور قرار إعفائي من المهمة التي تم تكليفي بها منذ أسبوع تقريبا وهي المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية التي تشكلت من قبل الجهة الادارية لتسير أمور نادي الزمالك خلال هذه الفترة ".

"ويشهد الله أنني لم أبخل على نادينا بأي جهد خلال هذه الفترة حيث أنني كنت أقضي في النادي يوميا ما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة للنجاح في المهمة المكلف بها ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة".

"وأؤكد بأن وجودي داخل نادي الزمالك لخدمته من أي موقع وفي أي وقت هو بمثابة تكليف وليس تشريف، ورغم الحملة الكاذبة الممنهجة التي أتعرض لها منذ اللحظة الأولى لتكليفي بهذه المهمة إلا أنني لم أتوانى عن خدمة نادينا بالشكل الذي يصب في المصلحة العامة لكيان الزمالك الكبير".

"كما أؤكد بأنني أتشرف لكوني أحد حماة الوطن الذين حملوا أكفانهم على أيديهم لفترات طويلة خلال فترة عملي بوزارة الداخلية ولذلك فأنا لا أتأخر عن خدمة وطني ونادي الزمالك في أي مكان أو زمان، وأتمنى كل الخير والازدهار لنادينا وبالتوفيق للجنة الثلاثية في مهمتها".

الزمالك حسن موسى
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