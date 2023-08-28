الزمالك يحل أزمة مستحقات أوسوريو وينهي تحضيرات السفر.. ووعد بشأن رواتب اللاعبين

أعلن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك وعضو اللجنة المكلفة بإدارته، عن انتهاء التحضيرات لسفر بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فؤاد الوطن للمركز الإعلامي للنادي: "تم حجز الطيران وتوفير الموارد المالية لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل المباراة المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في تنزانيا".

وأضاف "تم الانتهاء أيضا من كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الداخلي في مصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر المقبل".

وأوضح "يتم التواصل باستمرار مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة".

وتابع "الفترة القادمة ستشهد صرف دفعة من مستحقات الفريق الأول لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز قبل بدء الموسم الجديد للمنافسة على كافة البطولات".

على الجانب الآخر أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة أن الفريق سيسافر إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض المباراة، بعد جلسته مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد البناني وعضوية أحمد فؤاد الوطن وأيمن عبد المنعم.

وقال السيد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الأبيض: "اللجنة وفرت الموارد المالية لتنظيم المعسكر الداخلي، وتنهي كافة إجراءات سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا".

وأضاف "اللجنة تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "اللجنة أنهت أيضا الإجراءات الخاصة بصرف راتب الشهر المستحق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وسيحصل على مستحقاته خلال ساعات".

واختتم "اللجنة وافقت على إعارة بعض اللاعبين لكي يستفيدوا من الناحية الفنية خلال الموسم المقبل".

وكان الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها يوم 16 من الشهر ذاته.