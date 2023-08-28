شبكة CBS: صلاح أولوية.. اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما إلى ليفربول

رغم تأكيد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فكرة بيع محمد صلاح هذا الصيف غير مطروحة، إلا أن تقارير احتمالية انتقال النجم المصري إلى الدوري السعودية مازالت متداولة.

وكشفت شبكة CBS الأمريكية وفقا لمصادرها الخاصة أن اتحاد جدة يجهز عرضا جديدا من أجل إغراء ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح نجم الفريق.

وشدد التقرير على أن الدوري السعودي يضع هدفه الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية هو ضم محمد صلاح.

وكشف التقرير عن إعداد اتحاد جدة عرضا جديدا مقابل 162 مليون دولار بعد أن كان العرض الأول مقابل 60 مليون فقط.

وأشار التقرير إلى العرض سيكون دفع النادي السعودي 108 مليون دولار قيمة الصفقة بالإضافة إلى 54 مليون دولار في صورة إضافات متعلقة بمكافآت ترتبط بالأداء الفردي وتحقيق الألقاب.

وكان موقف ليفربول ثابتا طوال الفترة الماضية وهو العزم على عدم بيع صلاح هذا الموسم.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني في تصريحات عقب مواجهة نيوكاسل أن صلاح لاعبا أساسيا في الفريق وإذا كان هناك شيء ما فبالطبع ستكون الإجابة لا.

بينما وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وشارك صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول حتى الآن، الأولى أمام تشيلسي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز.

وفي المباراة الثانية سجل صلاح أمام بورنموث في فوز الريدز على بورنموث 3-1، من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس نوربرتو نيتو في البداية.

بينما في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل صنع صلاح هدف فوز ليفربول في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 307 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 187 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.