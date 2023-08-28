مؤتمر مانشيني: الانتقادات ضد السعودية؟ من يريد اللاعب الأفضل عليه دفع ثمنه

تحدث روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية عن تطلعاته بخصوص منصبه الجديد، كما رد على الانتقادات بشأن سوق الانتقالات القوي في الدوري السعودي بالآونة الأخيرة.

وبدأت المراسم بتوقيع المدرب الإيطالي على عقود تدريب المنتخب الأخضر.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي: "في عملنا الأشياء تتغير بين عشية وضحاها. عندما بدأت مع إيطاليا توليت المهمة قبل مواجهة السعودية بـ 3 أيام وكانت مباراتي الأولى".

وأضاف "بالنسبة لنا ستكون الأيام الـ 10 المقبلة في غاية الأهمية. بدأنا مشاهدة مقاطع الفيديو للاعبي المنتخب السعودي، قبل أن نعمل على تشكيل الفريق علينا أن نعمل معا ونحتاج للمزيد من الوقت".

وعن مساعده للكرات الثابتة قال مانشيني: "إنه ليس معنا الآن لأن لديه بعض المشاكل في إيطاليا، ولكنه سيأتي في الأيام المقبلة. الأمر كذلك ينطبق على بعض المساعدين فقد بدأنا الحديث مع السعودية في منتصف أغسطس".

وأوضح "لدينا الوقت الكافي لأننا بدأنا العمل حول اللاعبين منذ 10 أيام ونعرف الفريق جيدا لأننا شاهدنا الكثير من المباريات ونعرف أن هناك بعض اللاعبين الجيدين".

وعن مشكلة المواهب الهجومية في السعودية قال مانشيني: "نحتاج للوقت ولكننا نعلم أننا إذا عملنا بشكل جيد سيكون للفريق قدرة هجومية جيدة وسنحاول تسجيل العديد من الأهداف. نعرف أن ذلك ليس سهلا ولكننا سنقوم به".

وتابع "أنا لست ساحرا. طريقتنا هي العمل معا على تحقيق الإنجازات للمشجعين. نريد لعب المزيد من المباريات هنا في السعودية، وكما قلت مسبقا هناك مواهب متميزة ويمكننا الاستفادة منها بالعمل الدؤوب".

وواصل "تواجد العديد من النجوم الأجانب في الدوري السعودي لا يتعارض مع تحسن اللاعب المحلي. إيطاليا تضم الكثير من الأجانب الذين حسنوا الأندية وتحسن معهم اللاعبون المحليون".

وعن فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم قال: "عندما تلعب ضد الأرجنتين يجب أن تكون محظوظا. أعتقد أن السعودية لعبت بشكل جيد وكانت الأهداف رائعة. كانت مباراة في غاية الأهمية".

أما عن الانتقادات الأوروبية للحراك السعودي في سوق الانتقالات قال مانشيني: "هذا ليس مهما. إذا أردت أن تأخذ لاعبا جيدا في أي مكان عليك أن تدفع ثمنه وراتبه. من المهم أن يكون لديك أفضل اللاعبين، ويمكن تحسين أداء اللاعب السعودي من خلال تواجد هؤلاء النجوم".

على الجانب الآخر قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في كلمته الافتتاحية: "نفخر بنجاحنا في استقطاب كفاءة تدريبية عالمية مثل روبرتو مانشيني فهو مدرب حقق إنجازات كبيرة ولا يزال لديه شغف كبير في عالم التدريب".

وأضاف "المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا وكانت سلسة لدرجة كبيرة. أشكر مانشيني على تعاونه معنا".

وأوضح "نحن محظوظون بالتواجد في هذه الفترة الرائعة، والمسؤولية كبيرة لأننا يجب أن نقدم عملا يتناسب مع حجم هذه القفزة".

واختتم "لم نجد صعوبة في المفاوضات لأن السعودية أصبحت واجهة جاذبة لكل الأسماء العالمية على مستوى كرة القدم".

وبسؤاله عن مستقبل محمد أمين المدرب المساعد السعودي الذي كان متواجدا مع المدرب السابق هيرفي رينار قال: "إنه مستمر معنا، وكان متواجدا في العديد من مباريات الدوري وسيتواجد مع طاقم مانشيني".

أما عن رغبة نونو سانتو مدرب اتحاد جدة في تجنيس البرازيلي رومارينيو قال: "إنه نجم بارز وقضى معنا سنوات ولكن ملف التجنيس مرتبط بجهات مختصة خارج القطاع الرياضي. إذا سمحت اللوائح فلكل حادث حديث".

ويأتي تعيين مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا خلفا للفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب سيدات فرنسا الحالي.

ويقود مانشيني منتخب السعودية لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقال مانشيني في فيديو تقديمه "صنعت التاريخ في أوروبا، والآن وقت صناعة التاريخ في السعودية".

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018، وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.