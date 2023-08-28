كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد أحمد عادل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

أحمد عادل - كرة يد الأهلي

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد أحمد عادل لاعب الدائرة بفريق رجال كرة اليد.

وكان تعاقد أحمد عادل مع الأهلي قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي عن تجديد تعاقد أحمد عادل لمدة أربعة مواسم مقبل.

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وحقق عادل رفقة الأهلي في الموسم المنقضي ثنائية الدوري وكأس مصر بالإضافة إلى السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الأهلي قد حقق المركز الرابع في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتي أقيمت في السعودية.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وتأتي الفرق المشاركة في النسخة المقبلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل اللقب وبطل دوري الأبطال)

- كيلسي البولندي (وصيف دوري أبطال أوروبا)

- برشلونة الإسباني (ثالث دوري أبطال أوروبا)

- فوكس برلين الألماني (بطل الدوري الأوروبي)

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

- سان فيرناندو الأرجنتيني (بطل أمريكا الجنوبية)

- سان فرانسيسكو الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة كوينزلاند الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- النجمة البحريني (بطل آسيا)

- الكويت الكويتي (بطل العرب)

- الخليج (ممثل السعودية)

- النور (ممثل السعودية)

ومن المقرر أن تقام القرعة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كرة يد الأهلي أحمد عادل
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