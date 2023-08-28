بدلا من حجازي؟ شيرينجيتو تكشف مفاوضات اتحاد جدة لضم مدافع بيتيس

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

لويز فيليبي - ريال بيتيس

دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات متقدمة مع ريال بيتيس الإسباني لضم لويز فيليبي مدافع الفريق.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية والمقرر له حتى 7 سبتمبر في السعودية.

وارتبط اسم اتحاد جدة خلال الفترة الأخيرة بضم مدافع وجناح لتدعيم صفوف الفريق المكتمل من ناحية عدد الأجانب وفي حاجة لرحيل عدد من لاعبيه.

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وكشفت قناة الـ شيرينجيتو الإسبانية عن دخول اتحاد جدة في مفاوضات متقدمة مع ريال بيتيس لضم لويز فيليبي.

وأشار التقرير إلى أنه حال أتم بيتيس اتفاقه مع اتحاد جدة فهناك بدائل متاحة أمام الفريق الإسباني.

وأوضح التقرير أن لوكاس مارتينيز كوارتا مدافع فيورنتينا هو أبرز المرشحين ليحل بدلا من لويز فيليبي.

ويلعب لويز فيليبي مع ريال بيتيس منذ الصيف الماضي قادما من لاتسيو.

ولعب فيليبي الثلاث مباريات السابقة مع ريال بيتيس في الدوري بشكل أساسي.

ويحق لاتحاد جدة ضم 8 لاعبين أجانب للموسم الجديد وذلك بداية من انتهاء فترة القيد المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.

ويمتلك اتحاد جدة حتى الآن عشرة لاعبين أجانب وهم:

مارسيلو جروهي - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو - إيجور كورنادو - فيليبي جوتا - طارق حامد - أحمد حجازي.

ولا يزال موقف الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي غامضا ولم يتخذ اتحاد جدة قراره النهائي بشأن الثنائي.

وكان طارق حامد قد ارتبط اسمه في التقارير السعودية خلال الفترة الماضية باقترابه من أحد فريقي ضمك والوحدة.

ريال بيتيس لويز فيليبي اتحاد جدة
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