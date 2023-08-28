كرة سلة - تفوق لمنتخبات إفريقيا في الجولة الثانية من كأس العالم.. وحظوظ مصر في الأولمبياد

حققت أربعة منتخبات إفريقية الانتصار ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم لرجال كرة السلة.

ولم ينجح منتخب مصر فقط من المنتخبات الإفريقية في تحقيق أي فوز خلال أول جولتين.

وتبقى نتائج منتخبات إفريقيا مهمة للفرق الخمسة، إذ يتأهل صاحب أفضل ترتيب إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر ظهر غدا الثلاثاء مباراة هامة أمام المكسيك في ختام دور المجموعة رغم تأكد عدم صعود مصر إلى الدور الثاني، وبالتالي اللعب على المراكز الترتيبية من 17 إلى 32.

الجولة الثانية

خسر منتخب مصر أمام مونتينجرو بنتيجة 89-75 ضمن منافسات الجولة الثانية.

ونجح منتخب أنجولا في افتتاح الانتصارات الإفريقية في البطولة بفوز على الفلبين بنتيجة 80-70 أمس الأحد.

بينما اليوم الإثنين تفوقت ثلاثة منتخبات إفريقية أخرى وحققت انتصارها الأول.

إذ نجح منتخب جنوب السودان في تحقيق فوزا ثمينا على الصين بنتيجة 89-69، وفرط منتخب جنوب السودان في حسم تأهله إلى الدور الثاني بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بورتوريكو بنتيجة 101-96 بعد اللجوء لشوط إضافي.

South Sudan 🇸🇸 make history by bagging their first-ever win in the World Cup 👏#FIBAWC x #WinForSouthSudan 🇸🇸 pic.twitter.com/JVdA8ymEWZ — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

وفي نفس التوقيت نجح منتخب كاب فيردي في تحقيق الفوز على فنزويلا بنتيجة 81-75.

وأخيرا تغلب منتخب كوت ديفوار على إيران بنتيجة 71-69 بعد تحويل التأخر إلى فوز في الثواني الأخيرة.

وبالرغم من الانتصارات الإفريقية لم ينجح أي منتخب منهم حتى الآن في حسم بطاقة تأهله إلى الدور الثاني وبات الرباعي في حاجة إلى فوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وحال تأهل أي منتخب إفريقي إلى الدور الثاني المكون من 16 منتخبا، سيقضي بشكل رسمي على آمال المنتخب المصري في التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس من كأس العالم.

أهمية مواجهة المكسيك

يلعب منتخب مصر في كل الأحوال على ترتيب المراكز من 17 إلى 32 أيا كانت نتيجة مواجهة المكسيك ولكن رغم ذلك تبقى مواجهة مهمة.

وسبب أهمية مواجهة مصر أمام المكسيك هي صعود المنتخبين سويا إلى المرحلة الترتيبية بنقاط تلك المواجهة.

أي أنه في حال فوز مصر، يصعد الفراعنة برصيد نقطتين إلى المرحلة الترتيبية رفقة المكسيك دون نقاط بجانب صاحبي المركزين الثالث والرابع من المجموعة التي تضم كل من أمريكا واليونان ونيوزلاندا والأردن، والتي تأكد خوض منتخب الأردن منها منافسات المرحلة الترتيبية.

ويساعد فوز مصر على المكسيك في حظوظ الفراعنة في تحقيق مركز جيد حال تحقيق انتصار جديد خلال المرحلة الترتيبية أمام الأردن أو صاحب المركز الثالث من نيوزلاندا واليونان.

ويشترط في ذلك هو عدم تأهل أي منتخب إفريقي إلى الدور الثاني للمنافسة على المراكز الستة عشر الأولى لتبقى حظوظ مصر كما هي في أفضل ترتيب إفريقي.