خبر في الجول - عرض يوناني للتعاقد مع رزقي حمرون لاعب فاركو

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 16:43

كتب : عمرو نبيل

رزقي حمرون

تلقى رزقي حمرون لاعب فاركو عرضا أوروبيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رزقي حمرون

النادي : فاركو

فاركو

وعلم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري قد تلقى عرضا من فريق بانسيرايكوس اليوناني للانتقال إليه.

وسيتم مناقشة العرض مع إدارة ناديه خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبل اللاعب.

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بانسيرايكوس هو ناد صعد حديثا لدوري الدرجة الأولى اليوناني.

وحصل الفريق على نقطة واحدة من أول جولتين في الدوري اليوناني بالموسم الحالي بعد الخسارة من أولمبياكوس والتعادل مع أيك أثين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نادي الكهرباء تقدم بعرض لنادي فاركو من أجل ضم اللاعب الجزائري.

حمرون البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف فاركو قبل موسمين قادما من شبيبة القبائل الجزائري.

ومع فاركو بشكل عام لعب حمرون 54 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

رزقي حمرون فاركو بانسيرايكوس
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