سكاي: سان جيرمان رفع عرضه لضم كولو مواني من فرانكفورت

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - هدف راندال كولو مواني

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن باريس سان جيرمان رفع عرضه لضم راندال كولو مواني مهاجم إينتراخت فرانكفورت.

وأوضح تقرير سكاي أن سان جيرمان رفع العرض إلى 80 مليون يورو + إضافات.

ومن المحتمل أن تتم الصفقة خلال الـ48 ساعة القادمة، حسب التقرير.

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قبل العرض الجديد، قال ماركوس كروشه المدير الرياضي لفرانكفورت عقب التعادل مع ماينز يوم الأحد: "نحن حاليا متباعدون جدا. سنرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

فرانكفورت وضع سعرا للتخلي عن كولو مواني يقترب من 100 مليون يورو.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالفعل على بنود عقده الشخصي مع باريس سان جيرمان، حسب تقارير عديدة.

ويسابق سان جيرمان الزمن قبل الموعد النهائي لنهاية فترة الانتقالات يوم الجمعة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن فرانكفورت يستعد بالفعل لرحيل اللاعب، إذ تدرس الإدارة أسماء نيكلاس فولكروج من فيردر بريمن وهوجو إيكيتيكي من باريس سان جيرمان كبدائل محتملة لرحيل كولو مواني.

وكانت قناة سبورت 1 الألمانية قد ذكرت قبل أسابيع أن كولو مواني يحظى باهتمام ريال مدريد لضمه.

ويستمر عقد كولو مواني مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

وسجل مواني 26 هدفا وصنع 18 آخرين في 49 مباراة خاضها مع فرانكفورت.

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