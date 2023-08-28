بيلد: بايرن يستهدف ضم لاعب مانشستر يونايتد.. وقد يدخل في صفقة تبادلية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

سكوت ماكتوميناي

ذكرت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ مهتم بضم سكوت ماكتوميناي من مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث بايرن عن لاعب وسط لتعزيز صفوفه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أنه تم مناقشة دخول ماكتوميناي في صفقة تبادلية مقابل رحيل ريان جرافنبرخ من بايرن إلى يونايتد.

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صاحب الـ26 عاما أحد أبناء أكاديمية النادي ويتواجد مع الفريق الأول منذ عام 2017.

ماكتوميناي لعب بقميص مانشستر يونايتد في 211 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول ومانشستر يونايتد سيكونان المرشحان المفضلان لريان جرافينبرخ لاعب بايرن ميونيخ إذا أعطى البافاري الضوء الأخضر لرحيله.

ويريد الهولندي اللعب بانتظام، لكنه في الوقت الحالي الاختيار رقم 4 في خط الوسط تحت قيادة توماس توخيل.

وقال جرافينبرخ في تصريح مقتضب لجريدة بيلد: "مستقبلي؟ لا أعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة".

وظهر اللاعب في 9 دقائق فقط مع بايرن هذا الموسم، أمام أوجسبورج في الدوري الألماني يوم الأحد.

وأوضح التقرير أنه لا توجد اتفاقيات شفهية حتى الآن.

ولا تستبعد إدارة بايرن ميونيخ حدوث أي شيء مع جرافينبرخ حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب التقرير.

في الموسم الماضي شارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 33 مباراة معظمها كبديل، وسجل هدفا وصنع مثله.

عقد البالغ من العمر 21 عاما مع بايرن يمتد إلى يونيو 2027.

في الصيف الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ انضمام ريان جرافنبرخ لاعب أياكس الهولندي إلى صفوفه.

بعدما أسهم جرافنبرخ في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

سكوت ماكتوميناي مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ ريان جرافينبرخ
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