الاتحاد السعودي يمنح الهلال الموافقة على تسجيل تمبكتي

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على تسجيل اللاعب حسان تمبكتي لصالح الهلال.

وأعلن نادي الهلال السعودي قبل أيام ضم حسان تمبكتي مدافع فريق الشباب ومنتخب السعودية.

وذكرت اللجنة في بيان أنه سيتم تسجيل تمبكتي كلاعب للهلال اعتبارا من تاريخ الأحد 27 أغسطس وإلزام نادي الشباب بالمطابقة على طلب انتقال اللاعب عبر نظام مطابقة الانتقالات المحلي.

وأثير الجدل حول مدى صحة تسجيل اللاعب في قائمة الهلال من عدمه خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان اسم تمبكتي قد ارتبط بأكثر من فريق سعودي خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسم وجهته إلى الهلال.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية في وقت سابق أن صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين.

ويبلغ تمبكتي من العمر 24 عاما وخرج من ناشئي الشباب ولم يلعب لفريق آخر سوى الوحدة على سبيل الإعارة.

وخاض تمبكتي 20 مباراة دولية مع منتخب السعودية.

وكشفت الصحيفة عن توقيع العقود أمس الأحد قبل الإعلان بشكل رسمي اليوم الأحد.

حسان تمبكتي قدم مستويات مميزة مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار وياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش.

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