سيغيب عن الدربي ودوري الأبطال.. آس: إصابة فينيسيوس قد تبعده خمسة أسابيع

تتوالى الضربات على ريال مدريد واحدة تلو الأخرى بسبب تعرض لاعبين لإصابات طويلة منذ بداية الموسم الحالي وتلك المرة جاء الدور على فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

فينيسيوس تعرض لإصابة استبدل على أثرها خلال مواجهة سيلتا فيجو التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

فينيسيوس شعر بألم في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول ليتم استبداله ويحل خوسيلو بديلا له.

وفقا لصحيفة آس فإن إصابة فينيسيوس تبدو أسوأ من المتوقع ووصلت إلى تمزق قوي في العضلة الخلفية.

آس أشارت إلى أن الإصابة قد تبعد فينيسيوس لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع وسيخض لآشعة رنين مغناطيسي لتحديد عمق التمزق اليوم.

المؤكد حتى الآن هو غياب فينيسيوس عن مواجهة خيتافي وعن المشاركة مع البرازيل خلال التوقف الدولي.

وفي حالة تأكد إصابة فينسيوس بتمزق قوي فإنه قد يغيب أيضا عن مواجهة ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد ولاس بالماس والمواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا ليبتعد عن الفريق خلال الـ 5 مباريات المقبلين.

فينيسيوس ينضم لقائمة إصابات منذ بداية الموسم الحالي والتي تضم كل من تيبو كورتوا وإدير ميليتاو الذين تعرضا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستبعدهما حتى نهاية الموسم.

فينيسيوس شارك في 3 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدف ضد ألميريا.