نوير يزف أخبارا سارة لبايرن

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 12:57

كتب : FilGoal

مانويل نوير

زف مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونيخ أخبارا سارة للجهاز الفني لفريقه يوم الاثنين.

وشهد تدريب يوم الاثنين عودة مانويل نوير إلى تدريبات بايرن الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة.

فبعد خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2022، ذهب نوير في رحلة تزلج حيث كسرت ساقه خلال حادث على المنحدرات.

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وعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى التدريب الجماعي مع زميليه حارسي المرمى دانييل بيرتز وتوم ريتزي هولسمان.

منذ إصابة نوير، أصبحت أزمة حراسة المرمى هي الشغل الشاغل لإدارة النادي، فقد رفض ألكسندر نوبل المعار لموناكو العودة آنذاك، وضم بايرن يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ ليكمل موسم 2022-2023.

هذا الصيف غادر نوبل مرة أخرى الفريق البافاري على سبيل الإعارة إلى شتوتجارت، وتم بيع سومر إلى إنتر ميلان.

وأصبح سفين أولريش الحارس الأبرز في صفوف بايرن، علما بأنه لعب 8 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي.

وكشف نادي بايرن ميونيخ قبل أسابيع أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية.

وأوضح بايرن في بيان: "خضع نوير لعملية جراحية لإزالة قطعة معدنية من عظم الشظية اليمنى ويواصل الآن فترة إعادة التأهيل".

ولم يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وغاب نوير عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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